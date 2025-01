Natalia Sánchez Jauregui sobre la intervención a OSPRERA: “La denuncia ha sido al secretario general y sin ningún tipo de derecho a legítima defensa.”

Sobre el grave conflicto que tiene la obra social de los trabajadores rurales, conversamos con la Ex diputada provincial que participa en UATRE como Secretaria Nacional.

«Esto comienza con una denuncia del secretario general de La Plata, hacia nuestro secretario general (Voytenco), un juez de Lomas de Zamora pide la intervención a la superintendencia de salud a la obra social. La obra social hacia menos de dos meses que estaba administrada por los trabajadores, por un consejo directivo elegido por el secretariado nacional de Uatre donde estaba tambien Javier Cabrera, y la verdad es que en ese poco tiempo se habían logrado cuestiones bastante importante, porque veníamos de una intervención judicial arrastrando situaciones como una interna muy grande…y hoy nos encontramos con esta intervención arbitraria, y nuestros afiliados no están recibiendo las prestaciones básicas, sin medicación, inclusive remedios oncológicos, como si fuese poco la puesta a remate Del patrimonio de vehículos de todo el país…Estamos hablando de la segunda obra social más grande del país. Hablamos de un gremio que representa más de 700 mil trabajadores y 1.200.000 beneficiarios de la obra social que son los trabajadores rurales y sus familias quienes son perjudicados por esta situación. Realmente es algo que no se puede explicar porque la denuncia ha sido al secretario general y sin ningún tipo de derecho a legítima defensa…Tampoco entendemos por qué se aparta a todo el Consejo Directivo de la obra social cuando no había ningún tema administrativo que pusiera en condiciones de intervención…” Decía.

¿Por qué la manifestación es contra la delegación de La Plata? Estas personas que eran el secretario general de UATRE de La Plata con la tesorera fueron los que iniciaron la denuncia y hoy están ocupando los cargos. Estamos hablando de la señora Aixa Petriati, abogada, y ahora subdelegada y Agustín Andrada ex dirigente de Uatre…Ellos denunciaron al secretario general y son ellos quienes hoy están en los cargos y manejan a nivel provincial la obra social quedando intervenida por esto mismo que generaron. Además, avalan la intervención del funcionario que está puesto por el gobierno de Milei que a su vez le da entrada a quienes hace dos años derrotamos en las elecciones…” Sobre la apelación judicial, dijo: “De ninguna manera nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados porque esta situación perjudica a los trabajadores que, con el esfuerzo en su trabajo día a día, vienen aportando para tener salud y hoy se les está negando esa posibilidad…Hoy vemos cómo recrudece el día a día de los trabajadores y como los echan sin causa. Son todas las consecuencias de la Ley de Bases que el diputado nacional (LLA) Pablo Ansaloni votó y que está perjudicando a los trabajadores rurales porque le quita el período a prueba, elimina las bolsas de trabajo y lo estamos viendo en los distritos o los pueblos que tienen 20 trabajadores que vivían de las bolsas de trabajo de sus pueblos y que hoy no les están dando trabajo y no tiene ninguna obligatoriedad de como tenían antes de darles trabajo…” Afirmaba Sánchez Jauregui.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

