NB 15K: corredores florenses participaron de la competencia en Buenos Aires

El circuito de carreras NB Race Series llegó ayer domingo a Buenos Aires con los tradicionales 15K de New Balance, contando con la participación de casi 10 mil competidores. Los 15K de New Balance tuvieron como ganadores a dos atletas sponsoreados por la marca. Por un lado, el joven Dylan Van der Hock se quedó con el primer lugar, con un registro de 45 minutos y 17 segundos. En segundo lugar arribó el maratonista olímpico Joaquín Arbe, que cruzó la meta en un tiempo de 45 minutos y 27 segundos. De Las Flores participaron Javier Dierickx y Javier Maciel. En cuanto a las damas, la firma NB tuvo un perfecto 1-2, con Chiara Mainetti y Luján Urrutia. Por un lado, la misionera, en medio de la preparación para el maratón de Buenos Aires y alejada de las carreras de montaña, completó la carrera en 52 minutos y 38 segundos. En tanto, la atleta de Tandil cerró su participación con un registro de 54 minutos y 15 segundos, siendo la tercera Marina Travé Ferrer, con un crono de 54.52. Con el sponsoreo de New Balance y la organización de Sportsfacilities, la carrera tuvo la largada desde Dorrego y Alcorta desde las 8am.

