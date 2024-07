Nicolás «Cayetano» Cajg en Las Flores: «La ludopatía está diseñada para cag…te la vida»

Tal cual lo anunciado, arribó en la mañana de este viernes a nuestra ciudad el periodista deportivo y presentador de radio y televisión. Lo hizo acompañado por la también periodista de Radio Nacional Tatina Schapiro. Luego de brindar una conferencia de prensa en el salón rojo municipal, «Caye» brindó una charla abierta en el club Juventud Deportiva bajo el título: «Ludopatía, la problemática del juego online». Cajg viene de publicar su libro «No va más», donde describe su adicción al juego y cómo perdió todo lo que tenía. «Estar hoy en Las Flores es un gusto enorme. Hoy me toca contar lo que viví, lo que me pasó. Y quiero contarlo», comenzó diciendo el periodista, quien fue recibido por el intendente Alberto Gelené. «Esta problemática atraviesa a los pibes de una manera que nos sorprende a todos. El auge del juego on line es evidente y mi intención es ayudar a través de mi experiencia. No sólo a la gente grande sino a la juventud», indicó luego. «Caye» expresó que «el mensaje a los padres es que estén cerca de sus hijos. Que les presten atención. A veces vemos a los chicos con el celular y ni sabemos qué sitios ven. La ludopatía es una problemática silenciosa y secreta. Mi vieja hoy me dice «¡Cómo no me di cuenta!» y es que uno miente, se esconde, lo oculta. La ludopatía no es un juego ni un pasatiempo. Está diseñado para cag..te la vida». Por su parte, Shapiro explicó que «hay una gran industria de lo que es el juego en el mundo. Los programas más importantes de televisión, los clubes de fútbol y empresas que hoy intentan imponer esta realidad. Hoy a los chicos tienen un celular y apuestan cuando antes entrar a un casino era imposible si eras menor de edad. Por eso es importante concientizar. Y que Las Flores le de cabida a este tema es importantísimo».

