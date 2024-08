No cesan los intentos de hackeo de cuentas de whatsapp

(audio del vecino) Un oyente, reconocido comerciante local, contó este viernes a la 91.5 que desconocidos, bajo la modalidad «Cuento del Tío», intentaron estafarlo pidiendo datos personales . «Me llamó una persona diciendo que era de la Cooperativa Eléctrica preguntándome a qué hora me quedaba bien para que ellos realizaran un corte en el servicio por tareas que iban a realizar en mi zona. Me pareció muy raro». contó. «Luego que les contesté me comenzaron a pedir números de mi negocio y mi número personal. Inmediatamente me negué porque estoy informado de los robos de las cuentas. Después la comunicación se cortó y no llamaron más». Se recuerda que, ante reiterados llamados del “Cuento del tío” a distintos vecinos de la ciudad, desde la Jefatura de Policía Comunal Las Flores se vuelve a informar que se adopten las medidas necesarias de prevención al respecto y que se dé conocimiento de forma inmediata a la Estación de Policía Comunal a los números telefónicos: Emergencias 911 y/o Estación de Policía Comunal Las Flores es 02244-452222/452500.

