No habrá pase sanitario en las escuelas de la Provincia

Los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires no deberán exhibir el “pase sanitario” o certificado de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 para poder asistir a clases, dijo el titular del área educativa del gobierno provincial, Alberto Sileoni. El responsable de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), equivalente del Ministerio de Educación, en el gobierno de Axel Kicillof, dijo que “el camino” no es el pase sanitario sino “la vacunación y la invitación a la vacunación” contra la Covid-19, la enfermedad que produce dicho virus. El pase sanitario (que en rigor es simplemente la exigencia del comprobante, digital o en cartón, de haber recibido la dosis contra el coronavirus) ya existe en la Provincia para los espectáculos y actividades culturales, deportivas y religiosas, y para la entrada a locales gastronómicos y de esparcimiento. Sileoni dijo que eso “está muy bien” pero que en el caso de las escuelas “no es el pase sanitario el camino”. “El camino es otro: es alentar, invitar, pedir, solicitar que se vacunen, concientizar a las familias, a los jóvenes, niños”, añadió. La decisión del titular de la DGCE tiene que ver con la cantidad de alumnos que se desvincularon de la escuela por efecto de la pandemia de Covid-19 que se declaró ni bien comenzó el ciclo lectivo 2020. Se calcula que unos 60.000 chicos aún no retomaron el contacto con la educación formal. “Es evidente que con la pandemia, la virtualidad en un país tan desigual iba a generar consecuencias”, reconoció Sileoni, porque “una gran cantidad de familias no tienen posibilidades de instrumentar una estrategia tecnológica para sus chicos”, y eso los hace perder la oportunidad de tener clases en forma remota. Pero, tal como lo informara diario Hoy en su edición del sábado, el gobernador Kicillof destacó que son más de 263.000 los alumnos que sí recuperaron ese contacto a través del programa oficial Verano +ATR, pensado con ese objetivo en mente.

Fuente: Diario Hoy

