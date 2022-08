Nora y su libro Las Flores Año 2000: «La pileta de Murga la cerraron porque todos querían irse a bañar ahí»

Fue una cálida presentación en el Salón Rojo del municipio, donde la multi profesora Nora Genaro incorpora el oyente en el tiempo con su relato, destacando diversos hechos, anécdotas y correcciones presentadas en el del libro «Las Flores Año 2000». Concretamente, nuestro patrimonio histórico.

Luego de la presentación del intendente Ing. Alberto Gelené, también se refirió a los presentes el fotógrafo Eduardo Dubor que grafico desde 1983 imágenes para este libro.

«Afortunadamente esto es parte de una riqueza más que tenemos para que sea estudiado e investigado, es un trabajo para las generaciones venideras, desde ya el agradecimiento a Nora, al intendente. Expresaba Dubor.

En la oratoria central, Nora contaba; «Hemos trabajado pacientemente para lograr este libro, le dije a Eduardo “el siglo va a terminar y no vamos a tener registros” Entonces Eduardo salió por todos lados. Guardamos el material durante 20 años porque teníamos pendiente otros libros como el del Dr. Harosteguy. En 2021 empezamos a trabajar y encontramos datos interesantes. Por ejemplo hay coincidencias en cuanto a este día, un 15 de agosto de 1881 el Dr. Domingo Harosteguy bajó en el tren, el día 17 de agosto de 1926 nació en Pergamino el científico Gaspar Crispíani, un día como hoy pero de 1956 se creó el Departamento de Cultura, es una fecha muy especial la de hoy..cinco estudiantes de la Normal recitaron oda a San Martín, luego disertó el más grande de los disertadores, Alberto Palcos un gran historiador, estuvo ese día acá en el Palacio Municipal, habló sobre San Martín en la cultura y la educación..» Más adelante; «Con respecto al libro, en la tapa ustedes ven que tiene con algo que comienza el sigo, desde la ventana de Juventud Unida, la foto de la casa de Harosteguy en 1902, regalo del pueblo, cada foto explica de qué lugar se trata, no solamente los libros sirven para aprender, sino para corregir algunas cosas, lo primero que hay es un mapa donde pudimos corregir el nombre de una calle, no es Cruz Marquez, es Marqués como el título de nobleza, fue uno de los pioneros que tuvimos en este partido, comisario, juez varias veces cuándo se hizo la división de poderes, en todos los documentos firma Anastasio Cruz Marqués, en el libro de Vidal está correctamente escrito, hay otros pioneros son como la primera maestra Antonia Cabral, llegaron a un lugar con pajonales y vizcacheras, con medios precarios, agua mala, pidiendo agua de alguna aljibe, esta maestra es fundadora de la escuela de niños hasta 1863, el lugar donde dio clases se la prestó el primer médico. Alfredo Vidal cuando investigó no pudo encontrar datos sobre Antonia Cabral, sí sobre la segunda maestra que pagaba el alquiler, ella no le cobró un centavo para dar la clase, las tres hijas mayores de Venancio Paz fueron alumnas de Cabral, hay una escuela en Saladillo que lleva su nombre porque allí también fue la primera escuela. El primer médico fue Fulgencio González, vivía antes de fundar la ciudad, su casa estaba mejor edificada porque estaba en calle Carmen y Gral. paz, allí instaló su consultorio y botica como se decía en esa época, el le prestó el lugar a Cabral para que dé clases, la comandancia era una construcción precaria. En muchas fotografías se ven las diferencias entre el siglo pasado y ahora, van a encontrar la Plaza España arbolada, hoy hay otro arbolado, la laguna seca casi sin agua, hay lugares que lamentablemente tenían valor histórico y se los intervino, en Alem y Rivadavia, esa esquina construida antes de 1871 con muchas características de la época, altura, ángulo antes de las ochavas, la antigua barraca muy importante que fue centro de comercio antes del ferrocarril antes de 1860, la casa de Bardi. En este libro encuentran fotos de casas como el primer chalet que se construyó en Las Flores, por 1940, el de Corbetta, la primer casa con baño instalado de fue la escuela de capacitación frente al teatro, el chalet de Murga tuvo la primera pileta de natación que se cerró porque todos se querían bañar ahí..!

