Nueva modalidad de estafa con falsas multas de tránsito

Usuarios de redes sociales alertaron este jueves por una nueva modalidad de estafa. Se trata de un papel que pegan en los autos que indica «Vehículo en infracción. Usted estacionó mal», acompañado de un código QR para que el conductor lo escanee y vea la multa. Pero ese código no debe escanearse bajo ninguna circunstancia, ya que se trata de una trampa. Ahora bien, al escanear el código, las personas son redirigidas a una página web fraudulenta que imita ser una plataforma legítima. Allí, les piden sus datos personales y bancarios, lo que permite a los estafadores realizar transacciones no autorizadas, suplantar identidades o cometer fraudes. Varias Direcciones de Tránsito de la provincia emitieron un comunicado aclarando que el mensaje que circula en redes sociales y WhatsApp sobre folletos con la mencionada inscripción es completamente falso y no tiene relación alguna con operativos o procedimientos realizados por los municipios. Las autoridades informaron que es importante que la ciudadanía esté alerta. En caso de encontrarse con estos folletos, se solicita desestimar cualquier indicación contenida en ellos para proteger la seguridad y los datos personales.

