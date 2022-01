Nuevos integrantes al equipo de gobierno municipal

(Ver Informe Prensa Municipal) El Gobierno Municipal informa que recientemente se efectuaron cambios en el Gabinete Municipal asumiendo en sus nuevos cargos la Lic. Elisa Dubor como Directora de Niñez y Adolescencia en reemplazo de la Abg. Mariana Risso, el Prof. Agustín Disteffano, Director de Natatorios Municipales en reemplazo de Pedro Cantet. Mientras que Emil Gelené pasará a ocupar el cargo de Asesor General de Políticas Públicas. Los nuevos funcionarios fueron recibidos por el Intendente Interino, Fabián Blanstein, donde les dio la bienvenida deseándoles mucha suerte en esta nueva etapa de gestión y se agradece el trabajo y el compromiso a los funcionarios salientes en nombre de todo el equipo del Gobierno Municipal.

FABIÁN BLANSTEIN RECORRE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES El Intendente Interino Fabián Blanstein en el día de ayer visitó las instalaciones de la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” donde se llevan adelante algunas de las actividades programadas para la temporada de verano 2022. En su visita dialogó con las familias que se encontraban disfrutando de un día de sol y pileta. Estuvo acompañado en la visita por el Director de Deportes Favio Folini y Emil Gelené. También esta mañana estuvo en las instalaciones donde funcionan las Direcciones de la Mujer, Igualdad y Prevención de la Violencia y la Dirección Niñez y Adolescencia donde se reunió con los equipos que se encuentran trabajando en la restructuración en esta nueva etapa. Además, el intendente interino recorrió el Hogar de Niños “Martín Miguel de Güemes” donde se realiza un gran trabajo diario en la contención y acompañamiento a los niños y niñas que allí conviven.

A PARTIR DE MAÑANA NUEVO CENTRO DE TESTEO EN EL CAPS DEL BARRIO 25 DE MAYO La Secretaría de Salud Pública informa que, a partir de mañana, miércoles 5 de enero funcionará un nuevo Centro de Testeo en el CAPS del Barrio 25 de Mayo, el cual atenderá de lunes a viernes de 16 a 18 hs, el mismo se encuentra ubicado en las calles Larralde y Santa Fe. También recuerda que el centro de testeo del CAPS Dardo Décima, continúa funcionando de lunes a viernes, en su horario de 9 a 11 hs y de 18 a 20 hs el cual se encuentra ubicado en las intersecciones de las calles Belgrano y Sordeaux. A las personas que requieran hisoparse y debido a las altas temperaturas les recomendamos: Llevar su botella de agua, protector solar, paraguas o sombrilla de mano para cubrirse del sol. Entre todos nos cuidamos ante esta nueva ola de casos.

COMENZÓ EL PROGRAMA “PILETEANDO EL VERANO” La Secretaría de Deportes junto al área de Juventud informan que, durante enero, a partir de las 15 horas, se desarrollará el programa “Pileteando El Verano” en todos los centros recreativos de nuestra ciudad. La actividad se puso en marcha hoy en la pileta Los 40 y continuará el jueves 6 en El Quincho, donde los niños y adolescentes que habitualmente concurren podrán disfrutar de diferentes talleres, tirolesa, juegos acuáticos, torneo de fútbol tenis, música y demás tareas que llevarán a cabo profesores de las mencionadas áreas. Cabe destacar que el cronograma proseguirá de la siguiente manera: el martes 11 en El Faro 35, jueves 13 en Los Pinos, martes 18 en Los Olivos, jueves 20 en El Rosal, martes 25 en Martín Fierro y el jueves 27 será la finalización en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 – PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS LIBRE Y TERCER DOSIS LIBRE PARA MAYORES DE 60 Y PERSONAL DE SALUD La Secretaría de Salud Pública de Las Flores recuerda que frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, se ha ampliado la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años. Por ello, todas las personas mayores de 3 años, que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para Astrazeneca / Sputnik V, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna), pueden recibir la segunda dosis, o la primera dosis, si no la tuviera, de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, en el vacunatorio le asignaran el turno correspondiente para su vacunación según el orden de dosis que se vaya completando. Para la tercer dosis o refuerzo la vacunación es libre para mayores de 60 años y personal de salud, para el resto de las personas los turnos son asignados por el Ministerio de Salud Pública Provincial. La aparición de nuevas variantes en el mundo y los nuevos casos en nuestra ciudad nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos. Si aún no te vacunaste, estás a tiempo de hacerlo. Acercate al vacunatorio local, en el Club Juventud Unida.

BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS SUPERIORES SE EXTIENDE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA ESTE VIERNES 7 DE ENERO La Secretaría de Educación informa que se extiende hasta este viernes 7 de enero, de 7 a 14 hs, la inscripción y renovación del programa de Becas Municipales económicas y habitacionales para Estudios Superiores. Documentación a presentar: Fotocopia del DNI del solicitante y del Tutor Legal, Constancias de ingresos (Recibos de sueldos o Declaración Jurada), Constancias de egresos del grupo familiar (Fotocopias de facturas de Agua, Gas, Luz, Celulares, Alquiler y ABL), Título Secundario, Analítico de materias aprobadas, Constancia de inscripción a la carrera para el año 2022 y Plan de estudios de la carrera elegida. Para mayor información: dirigirse a la Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem, 1º Piso en el horario de 7 a 14 Hs. o al Tel. 440956. Facebook: Educación Las Flores, mail becas@lasflores.gob.ar

Informe Prensa Municipal – martes 4 de enero de 2022

