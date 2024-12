Oscar Urruchúa presenta nuevo libro “Guerrero de dos cicatrices”

El año pasado vive un nuevo episodio (ACV hemorrágico), luego de su recuperación, lo motiva a escribir un nuevo libro, tal vez como un drenaje emocional plasmado en una nueva obra de estas, que suelen ser letales experiencias.

“Después de mis dos ACV comencé a escribir, el primer libro tuvo buen éxito y espero que este también vaya por ese camino. Son cosas que te van llevando, este libro tiene un importante relato autobiográfico, una historia de supervivencia y lucha, lo que pasé me llevó al límite de la vida y me desafiaron a reinventarme con la fuerza de un guerrero y de un soñador….Esto me llevó a superar lo inimaginable…(cuenta) momentos oscuros donde todo parecía desvanecerse hasta llegar a una victoria personal, es un libro sobre la fe, el amor y la resiliencia humana llevada a encontrar la fuerza interior que todos llevamos dentro, el poder de transformar el dolor en propósito…” Por otro lado, dijo: “Es algo que ustedes saben de esto, el primer libro fue muy lindo, marcó todo desde mi niñez hasta mis últimos días de trabajo y lo que pasé con la justicia de lo que pasé allá en Las Flores, con aquel episodio de los autopartes que quedó impune. Dios se va a encargar de eso, porque no hay justicia en este país…En este libro le doy fuerzas a aquella persona que no está pasando un buen momento, que todo se puede. La voluntad y el valor de transformar te lleva a conocer mi historia y lo que puede hacer un verdadero guerrero…Lo vamos a presentar en la Feria del Libro 2025 en el mes de agosto. Ojalá que se dé la oportunidad también de presentarlo en Las Flores. Si bien hace 30 años que vivo en Tandil, soy nativo de allá y siempre sigo siendo florense…La fe me ayudó mucho, uno sabe que hay un Dios y uno se aferra mucho cuando pasa por estas situaciones. El año pasado hice la caminata a Luján y la verdad que fue algo hermoso, hice 60km. todo un día caminando…” Al consultarlo por como lo acompañó su grupo de pares, dijo: “Me siento como muy respetado y querido por los camaradas, tanto a nivel superior como subalterno, siempre lo tomé como personal, pero uno está donde está gracias a ellos, son soldados de batallas, sin ello no seríamos nada. Siempre nos tratamos con respeto. Cuando estaba a cargo tenía 30 años y si bien era el jefe me sentía cuidado. Era como si estuviera a cargo de mi viejo. Toda gente mayor. Todo el personal de suboficiales que he tenido salgo a la ciudad y me saludan. Ahora hay chicos nuevos que no te conocen, pero me siento respetado y querido…” Decía.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A OSCAR URRUCHUA

About The Author