Oscar Urruchúa presentó «El guerrero de dos cicatrices»

En la Dirección de Cultura fue presentado en la mañana de este jueves el segundo libro del florense radicado en Tandil. Junto a su familia e invitados especiales, fue el propio director de cultura municipal, Juan Saladino, quien felicitó a Urruchúa por su nuevo escrito al tiempo que recordó que «fue en 2023 en la Feria del Libro en Tandil que invitamos a presentar su segundo libro aquí en Las Flores y hoy se pudo cumplir. Siempre decimos que los libros son como una semilla. Es algo que queda en las bibliotecas, en casa de amigos y en gente que tiene pasión por la lectura. Seguidamente, el autor agradeció a los presentes y dijo que » Estoy muy contento de presentar mi libro en mi ciudad natal. Quiero agradecer a Cultura por el espacio y a ustedes por estar acá. Este libro es autobiográfico porque cuenta la experiencia que viví luego de superar dos ACV. Escribir fue una gran terapia que pude plasmar tanto en el primero, «Huellas de experiencia» como en este segundo libro, «El guerrero de dos cicatrices” que está dedicado a mi familia que siempre me acompañó. Sin ellos no podría haber llevado adelante todo este proceso». Urruchúa también recordó a la profesora Angela Toma. «Ella fue mi profesora de literatura y me inculcó el amor por la lectura. Me enseñó mucho». Ahondando en el libro, el florense subrayó que «lo que viví está testificado en este libro. Estuve en coma y hoy me encuentro con ustedes acá. Realmente es un milagro».

