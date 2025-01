Osprera esta que arde y de rehén los afiliados

La obra social que cubre a los trabajadores rurales se encuentra con tremendas pujas internas, pero como si fuese poco, se está intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, por esto conversamos con el secretario de actas a nivel provincia Javier Cabrera.

“Hoy estamos todos suspendidos”

“Estamos viviendo una situación que es gravísima, es que no tenemos prestación y no podemos brindar respuesta a nuestros afiliados y a los monotributistas…” Decía en el comienzo.

“Como directivos de la obra social fuimos el 7 de julio aceptados en el cargo que asumimos. A los 15 días, a la cabeza José Voytenco, fuimos intervenidos por la (SSS)…esto se apela y los 15 días se incorpora el consejo directivos, volvimos a nuestros cargos y empezamos a trabajar con la prestaciones, y un secretario general de La Plata Agustín Andrada denuncia a nuestro secretario nacional, desde ahí nuevamente se interviene nuestra obra social, una intervención que no debería haberse dado, porque se estaba poniendo en marcha y ahora interviene la superintendencia y luego comienzan a renunciar toda la gente que había venido de la superintendencia, donde lo designan a Petroni, toma el cargo que llega con su gente nada que ver, gente que no conoce la obra y del sector que había perdido la elección (Pablo Ansaloni) haciéndole un daño tremendo, porque nuestros trabajadores rurales tienen que pagarse hasta los análisis en clínicas, está en manos de delincuentes porque no brindan el servicio, no hay medicación oncología, ni para la diabetes…» Afirmaba Cabrera.

Audio completo de la entrevista a Javier Cabrera.

