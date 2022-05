Osvaldo Ruiz, vuelve “Al Rojo Vivo”: “Me gusta que la música me sorprenda”

Para celebrar la vuelta del ciclo este viernes 6 de mayo, 21 hs. en el coqueto salón municipal regresan los conciertos gratuitos del ciclo AL ROJO VIVO. El primer invitado será el músico de Gral. Pico La Pampa NICOLÁS RAINONE (guitarra y voz) y estará acompañado por Hernán Burset (batería, sample pad y MPC).

El creador del exitoso ciclo visitó este jueves los estudios de la 91.5 para hablar del regreso de “Al Rojo Vivo”. Ruiz, productor, DJ, conductor, y el artífice de la “H” de ALPHA estuvo en “El Periodístico”. “Siempre es un gusto estar acá, Alpha es mi casa. Sobre el ciclo que vuelve mañana al municipio dijo: Es un proyecto personal Al Rojo Vivo con una idea de generar un concepto, es una expresión muy latina de estar en llamas, picantes o con ganas de…producir es un montón de cosas chiquitas que trata de resolver mirando para adelante y que el día del evento ver que nada salga mal, es mover la cabeza si hay alguna falla y tener las herramientas en el momento para solucionarla, es que hay una exposición social permanente…Se marca la sensación de lo que genera la música.. Sobre su principal actividad de años, manifestó: hoy el DJ parece tener la imagen de alguien relacionado con la música electrónica. No todos son tan amplios o tan sueltos de conectar con la gente para generar ese “algo” canción tras canción. Si vos conectás con la gente y me pasaba en los boliches cuando no sé, ir al baño cuando pasabas música en vinilo. Era bajar y cruzar la pista, y ahí sentías la nada de volver y ver cómo se vivía cada canción, aprovechaba para conectar con la gente…

A horas de la presentación de Rainone como rompiendo el hielo del nuevo ciclo, dijo: Después de todo lo que pasamos en pandemia, volver a tener música en vivo en un evento que es gratuito, se debe agradecer que se haga de esa manera…viene un artista que conocí como músico de Barbarita Palacios, ella le cedió un espacio donde Nico Rainone hizo algunas canciones de su autorías. De ahí nació la idea de generar algo en vivo, actual es músico de Santaolalla, es multi instrumentista, son músicos muy buscados porque en presentaciones en vivo rotan los instrumentos y aportan mucho más que aquel que toca un solo instrumento. ,Sus canciones hablan mucho de su tierra, lo hace muy bien con folklore con toques pampeanos y algo de electrónica. Desde que internet nos cambió la cabeza y nos propuso música de otros lugares hoy veo que hay menos fronteras, y la música argentina puede tener influencia de otras culturas. Me gusta que la música me sorprenda y al mismo tiempo ver la reacción que puede causar en otros. El “Rojo” es una marca, siempre da vueltas, está la idea de generar esa cercanía entre el artista y el público, por eso la disposición de las sillas, el lugar. El escenario va a está de espaldas a la plaza porque es fácil cuando uno llega enseguida, estás pendiente de lo que pasa. Son detalles que hacen al evento en sí, y además hay como una cercanía. Los shows gigantes no me gustan tanto, me gusta que el músico esté cerca del espectador.

ENTREVISTA A OSVALDO RUÍZ

