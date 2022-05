Paco Abraham y Emilia Gómez le ganaron al Desafío del Río Pinto

A parte de ser la mas importante del sur de américa, también es una carrera dura, por sus tramos con filosas piedras, subidas y bajadas muy precipitadas, bados con profundidades de hasta medio metro, donde no le permitían al competidor cruzarlo si este no esta en muy buen estado físico. Si bien Abraham (86) lo demostró, esto es lo que le sucedió, el gran representante florense, que a pesar de sufrir 4 caídas, 3 de ellas en los distintos bados, mojado y con frio, logró alcanzar 72 kilómetros de los 87, y no es que paco no tenia resto para culminar la carrera, si no que por las horas de competencia, siendo las 17 hs., pasa el famoso rastrillo para levantar a todos los competidores que venían atrasados.

En tanto María Emilia Gómez en Damas A1, logró un gran tiempo, empleando 6 horas 6 minutos para el total del recorrido, ingresando en la posición 46 de la gran competencia.

