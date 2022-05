Padres TEA Las Flores en búsqueda de la personería jurídica

En el periodístico del día de la fecha entrevistamos a un grupo de padres TEA, (Trastorno del espectro autista). En el piso de la radio estuvo presente la Coordinadora de la escuela de Equinoterapia y orientadora del Grupo “Padres TEA Las Flores” Delfina Jauregui, quien llegó acompañada por Agustina Benavidez y Mauricio Patronelli. En un repaso por el estado de la escuela que contempla gran parte a estos niños, dijo:

“La Escuela está muy linda, contamos con 8 animales equinos coordinados por cuidado animal donde ellos hacen la vacunación, dieta balanceada, alimentación y hemos recibido donaciones y compramos un animal nuevo. Tenemos 42 alumnos todos niños con autismo y otras patologías, familias que van por cuenta propia, luego chicos del Centro de Día y Taller Alma que van con sus coordinadores y transporte propio. Equino es muy recreativa a diferencia de otras terapias que son más exigentes. Hoy la dirección la tiene Matías Distefano, todos trabajamos en conjunto con todos los profesores, hoy estamos bastante bien. El tema de la pandemia limitó la presencia de adultos mayores por su cuidado. Existe lo que es la red TEA que es un grupo argentino compuesta por 5 instituciones a nivel nacional, en cada ciudad hay una representación yo estuve en ese grupo pero al ser tan grande fue reducir el nombre y para la sociedad lo reducimos lo que es padres TEA. Como padres estamos bien organizados.

Agustina Benavídez (mamá de un niño autista): La verdad que el grupo es muy importante, nosotros somos nuevos, cuando me sumaron al grupo de whatsapp nos sirvió un montón porque nos sentimos contenidos y no estamos solos, en esto es fundamental..en el grupo se charlan las faltas en cuanto a educación, salud, inclusión social, esas cosas..todo se hace un poco más difícil ante la sociedad, todos tenemos los mismos derechos. Con la personaría jurídica buscamos que esos reclamos no queden en un grupo de whatsapp sino que se haga algo al respecto, falta mucho en cuanto a la educación inclusiva, en las instituciones y también en buena parte de la sociedad, nadie está capacitado e informado, cuando hay una situación en la calle la gente tiene falta de conocimiento, como sociedad falta mucho en cuanto a la inclusión. Lo importante es la terapia temprana que se empiecen con el tratamiento cuanto antes, es importante también acelerar el tiempo del certificado de discapacidad, hay niños que todavía no tienen obra social, también el diagnóstico para comenzar con la terapia. Equino terapia funciona muy bien y es gratuito. El resto de los profesionales es particular y eso se paga y es costoso.

Mauricio: “El municipio cuenta con un abogado que realiza los trámites, esto hace tres años que estamos juntos cuando hablamos de autismo una de las cosas que hablamos es que no hay estadísticas en el país, no se conocen, en el 1990 de cada 150 chicos había 1 con autismo, en el 2000, 76 y ahora en el 2010 uno cada 20..creo que un nene por curso tiene una condición, mi hijo tiene 9 años y la gente me ve que en la calle ando con una bolsa con juguetes, …hay un sistema perezoso en cuanto a la obra social por el tema de las terapias, todo se hace más fácil si tenemos el diagnóstico con el trámite de discapacidad, para tener pensión y obra social, la idea es hacerlo con más seriedad para peticionar o reclamar en el buen sentido, charlas sobre autismo. Hablamos con inspectores, grupos de padres y por supuesto el municipio en diversos temas, Las Flores tiene muy buenos profesionales pero aún no alcanza para que todos los chicos no esperen tanto sus turnos, cuanto más lo antes posible tengan su tratamiento todos podemos tener una buena calidad de vida. Ahora nos animamos a salir un poco más, a reunirnos y juntarnos con alguna autoridad, lo difícil de esto es que no es fácil juntarse porque siempre los chicos tienen alguna actividad o terapia, lo importante es que estamos decididos a ayudarnos entre todos, hacer la personería jurídica para hacerlo más formal. Hay un atraso importante en los pagos de acompañantes terapéuticos y hay padres que todavía no tienen su acompañante en la parte educativa, queremos acompañar porque también necesitamos de eso. Nos permite que en el colegio el chico esté asistido y contenido.

