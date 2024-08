Palpitando el Clausura: al subcampeón ni la lluvia lo para

El Taladro anoche entrenó en Plaza Sol bajo una persistente llovizna buscando la mejor puesta a punto para el inicio del torneo Clausura. El equipo de Matías Delgado debutará el 25 de Agosto ante Atlético Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

El plantel verde intensifica su tarea con el rumbo bien puesto en querer ser de nuevo protagonista en el certamen Clausura 2024 que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. Anoche, los jugadores de los planteles de Primera y Segunda División del club de calle Pueyrredón, junto a sus entrenadores, eligieron trabajar en lo físico en uno de los espacios verdes de la planta urbana. La Plaza Sol fue el lugar donde el sub campeón del Apertura realizó todo tipo de tareas para poder cumplir con su objetivo trazado de antemano. Lograr ser un equipo competitivo para poder ingresar en territorio de semifinales. El Taladro sabe que la tarea no será sencilla debido a que esta vez no habrá mayor tiempo de recuperación si se arranca con el pie izquierdo debido a que en el Clausura no habrá revanchas. No solo no tendrá que dar ventajas en lo físico, sino también en lo futbolístico donde en el torneo pasado se quedó en las puertas del título al empatar sin goles ante el campeón Juventud Unida, equipo albirrojo que luego le ganó el juego en los penales. Con la salida de Nicolás “Kiki” Carballo que marchó hacia Barrio Traut, pero con la llegada de los hermanos Jonatán y Juan María López en ofensiva, mas el también arribo del mediocampista Nahuel Ramos (ex Atlético) en la mitad de la cancha, el verde continúa sus trabajos de entresemana preparando también partidos preparatorios para sábado o domingo. Anoche lo demostró en un espacio verde de nuestro pueblo. Con solo pasar por allí, lo exhibía la realidad. Por ahora, al verde, ni la lluvia lo para.

About The Author