Panamericano de veteranos de Judo: 3º lugar para Alejandro Laspiur

El gran evento se llevó a cabo en Salvador Bahía, Brasil, donde nuestro veterano Alejandro Laspiur logró el 3º lugar.

En comunicación telefónica, en el periodístico del día de la fecha, nos contaba: Es la décima edición desde que se retomó de forma oficial en Veteranos, ya había participado en Argentina y Chile, Brasil es una plaza muy fuerte y en mi categoría tuve la suerte de competir, no empecé luchando muy bien pero mejore con el repechaje, llegué tercero, en las finales, fue muy parejo y por puntaje quedé tercero. Participó toda América, hubo categorías donde hay representantes y en otras nos pero están todos los países. sobre la reflexión del maestro Gustavo Picate a cargo de la delegación argentina, expresó: está contento porque todos obtuvimos medallas y reconocimientos, el equipo argentino nos representó muy bien, la categoría mía es difícil porque son muchos años y la edad pesa, hay ex luchadores olímpicos y ex campeones, no es fácil estar arriba del tatami después de muchos años. Puede aumentar la técnica pero la velocidad y la destreza no es la misma…ahora el próximo torneos iba a ser en Polonia -el Mundial- pero por ahí lo cambian por la guerra, además un torneo Open, de carácter internacional en Ecuador. remarcaba.

ENTREVISTA COMPMLETA AL DR. ALEJANDRO LASPIUR

