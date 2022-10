Paola Crego: Luego del Oro a los Evita

Mucho más relajada luego de la gran emoción vivida la semana pasada en MDP al conseguir la medalla de Oro, en el piso de la radio nos contaba:

“Todavía muy feliz, impresionante, no me lo esperaba. Había mucho nivel más que en otros años, sé que había tenido errores en la canción que interpreté, escuché al resto y veía más o menos cómo me iba a ir. Creo que tuvo que ver un poco la elección del tema -el bazar de los juguetes-, el tango por ahí que se identificaba con la gente mayor , me lo decía mi papá. Esto es un tango con una historia muy fuerte la elección pudo haber ayudado bastante, además de intentar interpretarlo de la mejor manera…” Por otro lado, dijo: “hago teatro con Matías Goyeneche, antes no me podía mover en el escenario, no interactuaba con el público, cantaba ahí paradita y listo, con el tiempo me fui metiendo un poco más con las canciones así es más fácil transmitirlo, hacer teatro me ayudó mucho, lo mismo con interactuar con la gente…..” sobre sus tiempos: “El colegio me toma mucho tiempo y soy responsable con mis estudios, estoy en el último año de la Escuela. El colegio es primordial, la música me apasiona y a veces falto al teatro y la música por el colegio, para los Bonaerenses me hacía un ratito. Papá me compró un parlante con el micrófono, canto y me grabo, luego miro el video y veo los aciertos y errores…” sobre lo que viene, manifestó: “Ahora haber salido primero me obliga esforzarme cada vez más, siempre veo los videos de los ensayos antes de Mar del Plata, y vuelvo a ver todo lo que pasó ese día, y me impactó el Auditórium, no había pisado el escenario y fue hermoso, es un escenario profesional, nos comentaban que artistas de gran nivel estuvieron ahí, yo siempre digo que pasar el regional donde competís con 12 o 15 representantes y llegar a Mar del Plata es algo único. Cuando estaba allá -en los juegos-me mando Atahualpa que es coordinador de Cultura, me dijo la posibilidad de ir a los Evita, pero como se cerró la inscripción hacía unos meses, no podría aparentemente, luego desde Las Flores, se volvió a comunicar Atahualpa y me confirmó que sí completábamos algunos requisitos, podía participar, es del 24 al 29 de octubre en Mar del Plata nuevamente.

AUDIO ENTREVISTA A PAOLA CREGO

