Pasó el 36º encuentro de payadores “Juan Ramón Aristeguy”

Como se realiza todos los años en el marco del homenaje a nuestra Virgen del Carmen, se llevó a cabo en el centro tradicionalista La Tacuara de Calle 25 de Mayo el evento abierto a la creatividad interpretativa y espontánea. Con la presencia del intendente, Alberto Gelené y el director de cultura Juan Saladino, el evento anual comenzó ante la presencia de casi 200 personas.

Abrió escenario la pareja de Danzas de La Tacuara con los profesores Diego Rodriguez y Sabrina Ocampo, elegida el año pasado como pisana representante de la Pcia. de Bs. As en el festival nacional del malambo con sede en Laborde Pcia. de Córdoba. En reemplazo de Santiago Vaquero como estaba anunciado, que por enfermedad no se pudo presentar, llegó Facundo Pistone de Arana, un paraje rural al sur de La Plata. El chivilcoyano Carlos Marchesini realizó una payada personal acompañado por la guitarra de Diego Suarez y luego con Pistone. Se reconoció al decidor Carlos Gioia con vistos y considerandos de su carrera por parte de Pablo Solo Diaz y Marcelo Pellejero que con creces argumentaron la dedicatoria. Tambien a Gato Peters en la voz de Marcelo Pellejero recibiendo el reconocimiento su hijo Agustín. Después se presentó Pedro Saubidet para cruzar guitarras con pablo Diaz. El evento estuvo conducido por Jimena Pellejero con colaboración de Nahuel Pellejero.

Carlos Gioia hablo con FM ALPHA

“No me lo esperaba a esta, estos amigos que tengo de la vida me han querido hacer este reconocimiento, cosa que estoy muy agradecido, no se han equivocado con nada, porque siempre anduve con todos, hace muchos años, y es una alegría una satisfacción al alma con mucho respeto y demuestra que uno no ha andado de gusto en el camino… ” remarcaba el Decidor en entrevista a la 91.5

