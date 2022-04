Pasó una nueva sesión ordinaria del HCD

Se desarrolló este jueves una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre los puntos más importantes se presentó un proyecto de comunicación del Bloque «Juntos Adelante» donde se solicita a la Secretaría de Salud informe la nómina de profesionales de la salud que prestan servicio en los Centros de Atención Primaria como así también la periodicidad en que se presta dicho servicio y en qué CAPS se da. «Hemos tenido un pico del virus de influenza no esperado para esta época. Vimos que se ha súper excedido el sistema de salud en los centros tanto privados como públicos. Hay una gran demanda de atención pediátrica y creemos que esa atención no la debe resolver en su totalidad nuestro Hospital que no da abasto. Vemos que muchas veces llegan pacientes a nuestros consultorios privados que no tienen cobertura social y sabemos que no tienen la posibilidad de pagar una consulta privada. Les dicen en el Hospital que les dan turno para dentro de un mes. Eso es realmente muy preocupante porque muchos niños son menores de un año y sus mamás están muy preocupadas», afirmó al concejal Alejandra Quintieri. «Por eso pedimos la instalación de un consultorio de atención pediátrica de manera espontánea aunque sabemos lo difícil que es conseguir el recurso humano», finalizó la edil. Otros temas destacados fueron cumplir cronograma de recolección de residuos en el Barrio 25 de Mayo, colocación carteles indicadores nombre de calles, B° Casacoop y posibilidad construcción aula y baño anexo 3001 (Pardo).

