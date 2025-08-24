Patín Artístico Juventud Deportiva: Paz Dorronsoro entre las diez mejores del país

La joven patinadora del club albiverde se coronó este fin de semana en el 7mo. lugar del Campeonato Absoluto que se está disputando en el Velódromo «Vicente Chancay» de San Juan. De este certamen solamente acceden las que por ranking quedaron dentro de las 10 primeras del Torneo Apertura y las 10 primeras del Clausura . Paz logró su plaza con el sub-campeonato en Córdoba y con tan solo 14 años entró dentro de las 7 mejores atletas del país. ¡Felicitaciones!.

