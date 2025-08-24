24 de agosto de 2025

Patín Artístico Juventud Deportiva: Paz Dorronsoro entre las diez mejores del país

5 horas atrás

La joven patinadora del club albiverde se coronó este fin de semana en el 7mo. lugar del Campeonato Absoluto que se está disputando en el Velódromo «Vicente Chancay» de San Juan. De este certamen solamente acceden las que por ranking quedaron dentro de las 10 primeras del Torneo Apertura y las 10 primeras del Clausura . Paz logró su plaza con el sub-campeonato en Córdoba y con tan solo 14 años entró dentro de las 7 mejores atletas del país. ¡Felicitaciones!.

Dibu Saavedra habla sobre el método de luces intermitentes para ahuyentar pumas

El Club de Leones homenajeará este martes a José Carlos «Cacho» Pedelaborde

El puntero Ferro juega con uno de los cuatro segundos

