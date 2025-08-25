Dibu Saavedra habla sobre el método de luces intermitentes para ahuyentar pumas

Invitamos al experto y protector del medio ambiente Dibu Saavedra ante la viralización de una imagen donde un cazador supuestamente de nuestra localidad, mata a un puma exhibiéndolo como trofeo, hecho que ganó el repudio de varios internautas.

“No está confirmado que la foto que se viralizó esta semana de una persona mostrando un puma muerto, haya sido en la partido de Las Flores, pero según algunos indicios parece que fue aquí…Es sabido que hay pumas en nuestro territorio y hay relatos de vecinos que lo han visto. Antes que nada hay que decir que el puma es un animal protegido y su caza está prohibida y penada por ley… Personalmente, pienso que de alguna manera prácticamente se había extinguido por el tema de la caza. Ante su regreso, es una oportunidad de protegerlo aunque lamentablemente está otra vez el tema de la cacería”. Saavedra, agregaba: “El puma es un controlador de otras especies por ejemplo cuando se habla de excedo de carpinchos. Es un mamífero ideal para controlar esa población como así también la liebre europea y hasta el chancho jabalí pequeño que viene ocasionando muchos daños a la fauna últimamente…La persona caza al puma por trofeo es alguien que lo ve como un divertimento. Es entendible la preocupación del productor que pierde sus animales por el ataque del puma. Es entendible porque invierte mucho dinero en su producción sin embargo hay métodos estudiados para proteger las ovejas y a la vez poder convivir con pumas o zorros. El productor también debe comprender que estamos en un lugar natural con fauna”.

Sobre el método, dijo: “Hay métodos de luces intermitentes de tres colores que se ponen por la noche y que resulta muy efectivo. Se probó en el proyecto puma de las pampas y en una reserva en Córdoba. Estas luces las inventó un australiano que también tuvo problemas con depredadores en su región. Con ese sistema el puma no se acerca. Otro método es el burro o mulas porque el puma no se acerca y el burro alerta con su grito. Lo mismo con ciertas razas de perros y alambres eléctricos específicos. Todo con la finalidad de no matar el puma”. De la posibilidad de ataque a niños en el campo, dijo: “No hay casos registrados puntuales de ataques de puma a personas, no lo ve como presa. Generalmente cuando un puma ve una persona generalmente se aleja. Si alguna vez alguien queda cara a cara mi recomendación es que no hay que salir corriendo. Hay que ir caminando hacia atrás lentamente. Salvo que se sienta acorralado o que alguien amenace sus crías obviamente se va a defender…Yo aún no tuve encuentro con ellos. Estoy poniendo varias cámaras para poder registrarlo. Uno tiene información al respecto y sabe qué hacer y qué no. Una cosa es decir lo que vas a hacer y otra cuando te pasa realmente. Para que no pase una situación de peligro pongo las cámaras trampas”. Sobre la vida de los carpinchos en el Parque Plaza Montero y su desaparición meses atrás, dijo: “De los carpinchos siempre quedaron 5 o 6 ejemplares. La población disminuyó mucho porque se fueron las 3 o 4 familias grandes que había. Hay muchos rumores e hipótesis sobre su caza furtiva…”

Por el lado del chancho jabalí y el daño que está provocando, dijo: “El chancho jabalí es todo un tema, antes que nada aclaro que estoy en contra de la caza aunque esté permitido. Hay casos específicos que creo que la única solución es la caza. Es un animal que está haciendo destrozos en la cosecha y en la fauna. En otros lugares ha hecho destrozos en las cuevas de pingüinos y también en las tortugas salvajes. No hay otro método para controlarlo que no sea la caza con armas y no con perros. Lamentablemente, como especie en excepción, no me queda alternativa de estar de acuerdo con la casa si es la única solución”.

Audio completo de la entrevista a Dibu Saavedra.

About The Author