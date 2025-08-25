Nuevos biomateriales regeneran cartílago dañado en articulaciones

Científicos de la Universidad Northwestern han desarrollado un nuevo material bioactivo que regeneró con éxito cartílago de alta calidad en las articulaciones de la rodilla de un modelo de animal grande. Aunque parece un gel gomoso, el material es en realidad una red compleja de componentes moleculares que trabajan juntos para imitar el entorno natural del cartílago en el cuerpo. En el nuevo estudio, los investigadores aplicaron el material al cartílago dañado en las articulaciones de la rodilla de los animales. En sólo seis meses, los investigadores observaron evidencia de una reparación mejorada, incluyendo el crecimiento de nuevo cartílago que contiene biopolímeros naturales (colágeno II y proteoglicanos), que permiten una resistencia mecánica sin dolor en las articulaciones.

