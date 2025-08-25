La punta cambió de dueño y es de color albirrojo

Juventud Unida le ganó de visitante 1 a 0 a Ferrocarril Roca y es el nuevo puntero del campeonato oficial de primera división. Tras una gran jugada previa de Nicolás Dierick que lanzó el centro desde la derecha, un defensa ferroviaria intento sacar le pelota y la mandó en contra de su valla. “Los Millonarios”, sumaron su segunda victoria consecutiva y llegaron a la cima del torneo.

(Por Flavio Iacomini) (foto gentileza Jony Agostino)

Gran victoria en el estadio “27 de abril” fue la conseguida en la tarde de ayer por el equipo dirigido por Adrian Caputo.

Juventud Unida, que venía de un triunfo notable por 3 a 0 ante Barrio Traut, ahora bajó al campeón del Apertura, al ganarle en su propio estadio, un hecho que lo llevó a quedarse hasta ahora con el solitario primer puesto de un campeonato que se ha tornado apasionante.

La jugada previa al gol en contra del marcador central Iván Lozano, que de manera fortuita intentó sacar la pelota y sin quererlo mandó el esférico en contra del arco custodiado por Pablo Abrego, fue toda hecha por el lateral volante Nicolás Dierick.

“Nico”, se proyecto en ataque por la derecha y a los 27 minutos del segundo tiempo, antes de llegar a la línea de fondo, mandó el centro rasante que derivó en la jugada antes mencionada y que terminó con el airado festejo de los jugadores y de la parcialidad albirroja.

Luego del gol, los ferroviarios intentaron llegar al empate, al posicionarse más tiempo en el terreno del equipo visitante. La más clara la tuvo en sus pies Mauro López. El delantero albiceleste, remató de derecha dentro del área y la pelota se fue apenas desviada cerca del poste izquierdo del arco bien custodiado durante toda la tarde por Federico Etchelet (buen regreso del 1).

Juventud Unida, se paró de contra, pero Ferro lo presionó con varios centros desde lejos que resolvió muy bien el equipo de Adrian Caputo que se mostró solido defensivamente tanto con sus centrales como con sus extremos.

Gran victoria, de “Los MIllonarios”(su mote histórico), resultado que lo hizo trepar a lo más alto del campeonato oficial Clausura 2025. El próximo fin de semana, el nuevo líder, recibirá en su estadio a Atlético Las Flores. en tanto Ferro, que hasta ahora sumó seis puntos y marcha segundo, el domingo próximo quedará con fecha libre.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Garcete, Alexio Aguirre, Adrián Araujo, Facundo Eluaiza, Iván Lozano, Estanislao Iglesias, Valentín Ferrai, Lautaro Acosta, Mauro Ramos, Mauro López. Relevos: Santiago Giménez, Bautista Mazza, Raúl Delgado, Luciano Donadio, Thiago Maciel, Franco Ailán, Dylan Russo. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo; Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Juventud Unida: Federico Etchelet, Matías Cáceres, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Joaquín Ametrano, Braian Lozano, Nicolás Patrault, Facundo Piazza. Relevos: Manuel Lacoste, Patricio Peñalva, Joel Schouten, Estanislao Iglesias, Juan Matías Di Tarsio, Román Torres, Thiago Kobarynca. D.T: Adrian Caputo. Ayudante de Campo: Marcelo Luciani. Auxiliar: Santiago Silva.

Arbitro: Luis Ferrer (La Plata). Líneas: Pablo Brocker y Andrés Acosta.

