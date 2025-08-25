Deportiva goleó a El Taladro y también quiere ser protagonista

Fue 3 a 0 en el CEF N° 6 la victoria de los albiverdes con los goles conseguidos por Fernando Carrera, Nicolás Bertini y Federico Pereyra.

En tanto para el “verde”, fue su segunda derrota en el torneo, un resultado que lo dejó al equipo de Matías Delgado en el último lugar en la tabla de posiciones.

(Por Flavio Iacomini)

Por la cuarta fecha del torneo oficial Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, en la ventosa tarde de domingo, Juventud Deportiva se llevó para su casa tres puntos muy valiosos que mejor lo posicionaron en un torneo de largo aliento.

Los orientados técnicamente por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, consiguieron los tres goles en el primer tiempo y luego, en la etapa complementaria, se pararon bien para defender la ventaja conseguida en los 45 iniciales.

El primer gol de “Los Loros”, llegó a los 16 minutos cuando Fernando Carrera ganó de arriba tras recibir un centro que vino desde la izquierda. El zurdo Nicolás Bertini, logró el segundo a los 43 y a los 45, de penal Federico Pereyra logró el tercero.

Deportiva, que en la fecha anterior había sumado su primer punto al igualar sin goles ante Barrio Traut, con esta victoria se ilusiona y el próximo domingo intentará seguir en la buena senda cuando se cruce con El Hollín.

En tanto El Taladro, que esta ultimo en la tabla de posiciones, buscará la recuperación ante el difícil subcampeón del Apertura Barrio Traut.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto,vFernando Carrera, Nicolás Urruchua, Mateo Caputo, Jorge Corbetta, Jeremías Cárdenas, Luis Urruchúa, Gonzalo Martel, Federico Pereyra, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Wenceslao Spies, Joaquín Guerrero, Facundo Valdéz, Alexis Petreigne, Agustín Montenegro, Alexis Franco. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

El Taladro: Bruno Alegre, Braian Delgado, Patricio Portela, Gabriel Pérez, Gianfranco Manrique, Alan López, Federico Montes de Oca, Alan Patrault, Jonatán López, Santino Rodríguez, Gabriel Cenzano. Relevos: Agustín Delgado, Vicente Carricart, Bautista Onraita, Fernando Montenegro, José Gioia, Juan María López. D.T: Matías Delgado. Ayudante de Campo. Mariano Grimaux. Auxiliar: Daniel Zapettini.

Arbitro: Marcos Ortigoza ( La Plata).

