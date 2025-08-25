El Hollín ganó y espera que esta semana le digan si también es puntero

El aurinegro, en el Centro de Educación Física N° 6, derrotó por 1 a 0 a Atlético Las Flores con el gol logrado por Jonatán Tello de tiro libre penal. Volvió a sumar y marcha invicto, pero depende de la resolución del tribunal de disciplina por su partido ante Ferro donde iba ganando por 2 a 0 hasta que el árbitro lo suspendió. El martes se conocerá si también es uno de los nuevos líderes del certamen oficial Clausura.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde de alegría pero también de incertidumbre para la gente “Carbonera” la del domingo en el estadio de la avenida San Martin.

Allí en el CEF N° 6, luego que el línea le avisara al árbitro José Guzmán que el capitán de Atlético Juan Ignacio Ledesma tuviera un encontronazo con el nueve de El Hollín Emanuel Pedernera, todo derivó en la expulsión de Ledesma y en el penal cobrado a favor del aurinegro.

La ejecución con maestría del diez Jonatán Tello a los 10 minutos para poner el 1 a 0, resultado que terminó siendo definitivo en un certamen que ya vislumbra que será competitivo hasta el final.

Ahora, el equipo de camiseta amarilla y negra, deberá esperar que es lo que resuelva el martes el tribunal de disciplina de la Liga de Futbol de Las Flores que tiene la responsabilidad de definir si el partido ante Ferrocarril Roca de la anterior semana se lo da por ganado a El Hollín por 2 a 0 o si finalmente se jugarán los 29 minutos restantes ya que el partido, por los incidentes ya conocidos, fue suspendido a los 16 minutos del segundo tiempo en cancha de Juventud Unida.

No obstante la espera mencionada, El Hollín que marcha victorioso en el certamen, el próximo domingo jugará ante Juventud Deportiva. El equipo de Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, intentará seguir en su senda victoriosa. Para Atlético, su compromiso será difícil el domingo venidero. Deberá ir por la recuperación de visitante ante el puntero Juventud Unida.

