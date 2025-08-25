Patrulla Rural: hechos de los últimos días

Se informa mediante el presente parte de prensa que en los últimos días a raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, con fecha 20 del corriente se procedió al arresto de un masculino oriundo de esta ciudad por infracción al Art 61 del decreto ley 8031/73 con intervención del Juzgado de Paz Local y Ministerio de Desarrollo Agrario, quien se encontraba cazando en fundo, camino a Harosteguy con perros galgos en propiedad privada sin los permisos pertinentes, una vez realizadas las actuaciones de rigor recupero su libertad.-

Asimismo, con fecha 22 se identificó en vía pública a un masculino mayor de edad domiciliado en Necochea, sobre quien pesaban tres ordenes de paraderos activos en marco de distintas causas siendo estas Amenazas, Abuso Sexual y Protección Contra la Violencia Familiar, una vez realizadas actuaciones de rigor y previa comunicación telefónica con magistrado de intervención recupero su libertad.-

También se informa que con fecha 24 se identificó a dos masculinos uno mayor de edad y un menor oriundos de Gral. Belgrano, quienes se trasladaban en camino civil Ctel. III a bordo de dos motocicletas, al momento de solicitar la documentación correspondientes ambos carecían de las mismas por los que se realiza infracción de tránsito e incautación de las mismas puesta a disposición Juzgado de Faltas Local, constatándose además de que uno de los moto vehículos poseía suprimida la numeración correspondiente al chasis, informándose a través del sistema informático que el rodado poseía Orden de Secuestro Activo en marco de causa por Hurto Motovehiculo con intervención de la UFI 10 de Mercedes, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.-

Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-

Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

