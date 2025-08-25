BM – lunes 25 de agosto

YA ESTÁ EN MARCHA LA EDICIÓN 2025 DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES El Club Juventud Deportiva se vistió de fiesta para dar inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, el evento que reúne a las y los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad en una competencia que combina deporte, cultura, creatividad e integración comunitaria. En esta jornada se otorgaron los primeros puntos de la competencia:

Hinchada más divertida: las familias y amigos de la Escuela Dante y el Colegio San Miguel desplegaron toda su energía acompañando a los equipos.

Mascota más divertida: los representantes de la Escuela Normal y de la Escuela Agraria / Sec. N°4 se destacaron por sus movimientos y buena onda.

Coreo: Los acompañantes de la Escuela Técnica/ Media y la Secundaria N°3 se lucieron con sus pasos, ganando así los primeros puntos de esta competencia.

La apertura fue apenas el inicio de un camino que, como cada año, contará con varias etapas pensadas para fortalecer el trabajo en equipo y el impacto comunitario.

Una vez más, las Olimpíadas Juveniles Florenses reafirman su valor como espacio de inclusión y participación para toda la comunidad.

ESPECTÁCULO DE GRAN NIVEL CON CINDY Y ASTRID EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 29 de agosto habrá música de alto vuelo en el Salón Rojo Municipal con la presentación de Cindy y Astrid.

Desde las 21 horas en la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, que cuenta con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se presentará el dúo instrumental latinoamericano integrado por Cindy y Astrid, dos artistas con interesantes recorridos musicales desde sus inicios. A Cindy Harcha Abuhadba, originaria de Santiago de Chile y Astrid Motura de Paraná, Entre Ríos, las une una trayectoria de casi una década juntas, donde han compartido momentos y escenario con cantantes destacados y han colaborado también en diversas formaciones con talentosos músicos de nuestro país. Un dúo instrumental de Bandoneón y Violonchelo. que augura la posibilidad a los espectadores de poder disfrutar de un gran espectáculo. Es válido de destacar que la actuación de Cindy y Astrid en Folclore para Escuchar, es libre y gratuita para toda la comunidad.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INVITA A UN CAFÉ LITERARIO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LECTOR Con motivo del Día del Lector, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono invita a la comunidad a participar de un Café Literario para celebrar a quienes dan vida a los libros, los lectores. La actividad se realizará este miércoles 27 de agosto a las 17:30 horas en la Biblioteca ubicada en Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo). El Día del Lector se celebra desde el 2012, todos los 24 de agosto en conmemoración del nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges. En esta fecha se busca difundir e incentivar la lectura. Durante el encuentro, los asistentes podrán compartir sus lecturas favoritas, recomendar libros y dialogar sobre el placer de leer. La Biblioteca invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa para fomentar el encuentro y el intercambio cultural.

JUEGOS BONAERENSES: JUAN CRUZ CARBAJAL CLASIFICÓ A LA FINAL PROVINCIAL EN TAEKWON DO La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Juan Cruz Carbajal por adjudicarse la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses, disputada el sábado 23 de agosto en el Club Cemento Armando de la ciudad de Azul. El florense, dirigido por Alejandro Menant, se impuso en la especialidad Combate hasta 60 Kg. y de esta manera representará a Las Flores en la Final Provincial que se llevará a cabo desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

