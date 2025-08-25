25 de agosto de 2025

Exitosa «2da. Tarde de Aromas y Sabores» organizada por APOGHARD

2 horas atrás Fm Alpha

Con la totalidad de las tarjetas vendidas con anticipación la Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad llevó adelante este domingo en el salón «El Terreno» la segunda edición del evento «Tarde de Aromas y Sabores». Los presentes disfrutaron de una jornada amena con té, café y masas. Además se contó con la actuación del mago Santiago Peters. Lo recaudado será destinado a la continuidad de las obras de la futura sede ubicada en Avda. Carramasa y Moreno.

