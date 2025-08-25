Exitosa «2da. Tarde de Aromas y Sabores» organizada por APOGHARD

Con la totalidad de las tarjetas vendidas con anticipación la Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad llevó adelante este domingo en el salón «El Terreno» la segunda edición del evento «Tarde de Aromas y Sabores». Los presentes disfrutaron de una jornada amena con té, café y masas. Además se contó con la actuación del mago Santiago Peters. Lo recaudado será destinado a la continuidad de las obras de la futura sede ubicada en Avda. Carramasa y Moreno.

