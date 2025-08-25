Dr. Pablo Arrúa, sobre el Concurso «STOP ITS»: «Se desarrollaron innumerables acciones de prevención»

(foto archivo) Se realizó en la mañana de este lunes en el Teatro Español el Cierre Pedagógico del Concurso Stop ITS en su cuarta edición, lo cual se ha convertido en un ambicioso plan de prevención de infecciones de transmisión sexual. Los equipos participantes (4to. año del nivel secundario) contaron como investigaron, aprendieron, y las estrategias de comunicación y prevención que utilizaron en las más de 40 acciones territoriales que desplegaron en esta oportunidad. «Los chicos han trabajado de una manera ejemplar. Lograron generar estrategias de comunicación para concientizar no solamente a sus pares sino a toda la comunidad sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planificados en el marco de una tarea territorial y comunitario», explicó el coordinador general de Stop ITS.

