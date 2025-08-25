25 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Dr. Pablo Arrúa, sobre el Concurso «STOP ITS»: «Se desarrollaron innumerables acciones de prevención»

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Se realizó en la mañana de este lunes en el Teatro Español el Cierre Pedagógico del Concurso Stop ITS en su cuarta edición, lo cual se ha convertido en un ambicioso plan de prevención de infecciones de transmisión sexual. Los equipos participantes (4to. año del nivel secundario) contaron como investigaron, aprendieron, y las estrategias de comunicación y prevención que utilizaron en las más de 40 acciones territoriales que desplegaron en esta oportunidad. «Los chicos han trabajado de una manera ejemplar. Lograron generar estrategias de comunicación para concientizar no solamente a sus pares sino a toda la comunidad sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planificados en el marco de una tarea territorial y comunitario», explicó el coordinador general de Stop ITS.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Los Matungos van al nacional de Entre Rios

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La familia de FM Alpha celebró su 36er. aniversario

57 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Exitosa «2da. Tarde de Aromas y Sabores» organizada por APOGHARD

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Los Matungos van al nacional de Entre Rios

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La familia de FM Alpha celebró su 36er. aniversario

57 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Dr. Pablo Arrúa, sobre el Concurso «STOP ITS»: «Se desarrollaron innumerables acciones de prevención»

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Exitosa «2da. Tarde de Aromas y Sabores» organizada por APOGHARD

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.