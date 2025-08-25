La familia de FM Alpha celebró su 36er. aniversario

La madre de las FM locales reunió el pasado sábado por la noche a casi todo su personal entre operadores, conductores y colaboradores de los 14 programas semanales en vivo que tiene la emisora. Fue en el marco de una cena de camaradería donde no faltaron las risas, ocurrencias, camaradería y un sinfín de anécdotas para celebrar un nuevo cumpleaños. Sobre el cierre se soplaron las 36 velitas de una exquisita torta. «Fue una gran noche de encuentro y una pausa en nuestra labor diaria», manifestó Ernesto Varela, nuestro director quien estuvo acompañado de su esposa Claudia Loustanau, administradora general de la radio. Como siempre, el agradecimiento a nuestros oyentes y auspiciantes, posicionando a la 91.5 como la FM de mayor historia en la ciudad de Las Flores. ¡Gracias a todos!

