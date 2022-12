Perú: Ingrid Rosales periodista y fanática de Argentina

Ingrid Rosales, es una periodista peruana que conocimos en la cobertura que realizó FM ALPHA en los Panamericanos Lima 2019 donde compitió nuestro Juani Cáceres. «Si si, me fui a Qatar, por cábala no lo dije a nadie, en realidad ni mi familia pero estuve en Qatar para ver el Mundial, la gente estaba enloquecida con Argentina, cantaban en el tren, cuando iban rumbo al estadio, antes, durante y después del partido. Fui un hincha más, me compré las entradas para ver a Argentina de cuartos de final, de semifinal hasta la final, quise comprar todas las entradas, pero por la demanda no accedí a todos los partidos. Igual, si Argentina se quedaba en cuartos, yo perdía las entradas. Estoy muy contenta y estoy esperando a mañana y que salga la camiseta con las tres estrellas para comprármela.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram