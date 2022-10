Policiales: más allanamientos por partes de moto en Barrio «Las Verbenas»

Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, informa: que personal de este elemento llevo adelante investigación donde se identificó a una femenina como posible partícipe en venta compra de motos robadas y moto partes, ello en el marco de causa caratulada “HURTO AGRAVADO” DTE. ESPINOSA SERGIO GASTON, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, de los elementos probatorios recabados se solicitó a Fiscalía interviniente orden de allanamiento, registro y secuestro; manda judicial otorgada por el Juzgado de Garantías N° 01 Dra. Forbes, del Departamento Judicial Azul, por lo que en la fecha personal de esta llevó a cabo (01) orden de allanamiento para un domicilio de este medio, ubicado en Barrio Las Verbenas, culminada la misma arrojo resultado altamente positivo, procediendo al secuestro de elementos de interés para la prosecución de la presente investigación, como ser 1 motovehículo, un cuadro de motovehículo, gran cantidad de moto-partes distintas marcas. Este allanamiento realizado se suma a los allanamientos realizados por esta SubDDI la semana pasada por la misma temática. Así mismo en mismo domicilio se procedió al secuestro de prendas de vestir, ello en el marco de PP caratulada “INF. ART. 186 DE CPP”, vestimenta esta posiblemente usada por la sospechada de cometer incendio de un motovehículo en esta localidad en las últimas horas las cuales. Dicha diligencia se efectivizó con colaboración de Estación de Policía Comunal Local. Fdo. Sub Comisario Herlein Salvador Ignacio. Jefe de Sub DDI Las Flores

