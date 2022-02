Policiales: operativo conjunto entre Sub-DDI y Estación Comunal por drogas

Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, informa que en el marco del Proceso Penal Nro. 01-00-006620-21/00 caratulada “PRESUNTA INF. LEY 23.737”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 22 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul, es que luego de arduas tareas investigativas en el marco de la presente pieza judicial coordinadas por la Fiscalía de intervención se logró recolectar diversas pruebas que indicarían que en dos domicilios de esta ciudad de Las Flores estarían comercializando estupefacientes por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Antonio Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgo diferentes Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro y Requisa, para con domicilios de esta ciudad de Las Flores, lugares en los cuales residen dos personas de sexo masculino oriundas de esta localidad, de los cuales no se pueden brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación, siendo cumplimentadas en el día de la fecha dichas órdenes judiciales por personal de esta Sub D.D.I Las Flores con colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal de Las Flores, arrojando dicha diligencia resultado positivo ya que se procedió al secuestro de (dos) plantas de cannabis sativa de 1,9 metros de altura; un total de 15,6 gramos de marihuana (cogollos y compacta); dinero en efectivo por $ 181.270 en total; (ocho) teléfonos celulares (4 Samsung, 2 Motorola, 1 Blu y 1 Lg); (01) revolver calibre 38 con una munición intacta mismo calibre, (una) balanza de precisión marca DAZA color celeste; (una) balanza de precisión modelo QC PASS 200 grs/0,01 grs.; dinero en efectivo por $ 11.580 en total; 10 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína por un total de 11,3 gramos; un teléfono celular marca Motorola, quedando ambas personas aprehendidas a disposición del magistrado de intervención siendo trasladados a la Estación de Policía Comunal de Saladillo donde quedaran alojados hasta el día de mañana que deberán concurrir a prestar Declaración Testimonial indagatoria a los Tribunales de la ciudad de Azul.

