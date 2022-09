Policiales: roban valiosos equipos a conocido músico florense

El cantante Alejandro Fernández, líder del Grupo «Carisma» de nuestra ciudad habló este lunes en la 91.5 sobre el robo de buena parte de sus equipos que utiliza cada fin de semana para sus presentaciones en vivo. «Como ando de acá para allá todo el tiempo con mi trabajo y los bailes la gran mayoría de las cosas (micrófonos, parlantes, minidisc, luces, cables, etc.) quedan en la camioneta. Desde el miércoles pasado noté que faltaban algunas cosas y me fui dando cuenta que no estaban en ningún lugar así que lamentablemente descubrí que me habían robado casi todo». El músico dijo que «ya hice la denuncia y estuvieron haciendo pericias en la camioneta. Lo que pido que me avisen si a alguien ofrece en venta algo de estos equipos. Que vayan a la policía o me avisen por favor. Desde ya muchas gracias a todos los que se preocuparon. Son equipos muy caros hoy en día y sin eso no puedo continuar».

