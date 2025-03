Policiales: Sub-DDI detuvo a un individuo por comercialización de estupefacientes

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo dos Órdenes de Allanamiento, Registro , Secuestro y detención en el marco del Proceso Penal caratulado “TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN DOSIS FRACCIONADAS DESTINADAS AL CONSUMIDOR Y COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES PROPIAMENTE DICHA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 a cargo de Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul. Continuando con la investigación de una causa originada en el transcurso del año 2024, en la cual ya se había efectivizado la detención de tres Florenses, quienes se hayan alojados en diferentes Unidades Penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, se estableció que la sustancia comercializada le era provista por un masculino Oriundo de la Localidad de Berisso. Con el trabajo llevado a cabo por la Sub DDI Local y las pruebas colectadas, el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgo dos órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro y Detención para dos domicilios de la localidad antes mencionada. Cumplimentadas dichas órdenes Judiciales en horas de la madrugada del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores contando con la colaboración de DDI Azul y División Canes del Servicio Penitenciario Bonaerense (ciudad de la Plata), arrojo resultado positivo ya que se procedió a la detención de un ciudadano de sexo masculino mayor de edad del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación, como así también se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa. De esta manera la totalidad de las personas que integraban la organización delictiva dedicada a comercializar estupefacientes en esta ciudad quedaron detenidas. El sujeto detenido fue trasladado a la ciudad de Azul, donde quedó alojado en sede de DDI local a disposición del Juzgado Interviniente.-

