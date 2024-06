Por el día del periodista: La Dante nos visitó y Super Radiales de la escuela Nº1 nos invitó

El pasado viernes 7 al conmemorarse un nuevo aniversario de la Gazeta de Bs. As. dirigida por Mariano Moreno, se recordó a todos los periodistas, en este caso a los medios que conectan con la sociedad todo tipo de información a diario. Los cursos 2° a 6° año de la escuela Dante Alighieri visitaron los estudios de LA RADIO, en la recorrida, la dirección a cargo de Ernesto Chino Varela, explicaba cómo funciona el medio. El grupo de alumnos estuvo a cargo de la profesora Silvina Guzmán y la directora Cecilia Pérez. Ellos no vinieron solo, si no con regalos para distintos medios de nuestra ciudad. ¡Gracias…!

Por otro lado, la E.P. Nº1 invitó a este medio a participar de Super Radiales, un programa interno de la institución educativa para este martes a las 14.30 hs.

About The Author