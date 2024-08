Por la semana de la hepatitis lanzaron campañas y controles en toda la región

En el contexto del inicio del mes de agosto, no pasó desapercibida la implementación de una posta sanitaria en Plaza Moreno que estuvo supervisada por personal vinculado al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Salud del municipio. La jornada de salud, concientización y prevención de enfermedades, encontró a médicos y ayudantes que trabajan con la secretaria María Soledad Fernández, quienes organizaron testeos de hepatitis C, vacunaron a las personas que se acercaban contra la gripe y otras patologías y brindaron asesoramiento sobre la necesidad de prevenirse de distintas infecciones en esta época del año. Muchos vecinos que pasaron ocasionalmente por la plaza pudieron realizarse el testeo para confirmar o descartar en el momento la hepatitis C con una simple punción y extracción de sangre que se hacía en una de las carpas instaladas en la plaza.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

