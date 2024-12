¿Por qué se arma hoy el arbolito de Navidad?

Con la llegada del último mes del año inicia la cuenta regresiva para las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. El calendario de festividades inicia con el 8 de diciembre, día en que se arma el arbolito de Navidad, la fecha en que, según la Iglesia, fue concebida María, la madre de Jesús, que nació un 8 de septiembre. En Argentina, esta fecha es un día no laborable, ya que se celebra la Inmaculada Concepción de María. El armado del arbolito de Navidad es una instancia ideal para aprovechar en familia, ya que tanto chicos como grandes disfrutan de esta tradición en todo el país. Sin embargo, cabe aclarar que la Inmaculada Concepción y el montaje de árboles navideños son dos tradiciones distintas que coexisten durante las festividades de diciembre, pero entre ellas no hay una relación directa. Pese a lo que pueda creerse popularmente, la celebración de la Inmaculada Concepción de María no tiene vínculo con el concepto de la concepción virginal de Jesús. Por ello, no debe confundirse la concepción virginal de Jesús en el seno de María, con la concepción Inmaculada de María, que significa que María fue concebida en el seno de su madre Ana sin el pecado original. Hace más de 200 años que se instauró la tradición navideña en la Argentina. El primer árbol data de 1807, construido por un irlandés en una plaza pública. Había llegado a América Latina proveniente de Estados Unidos y decoró el pino de acuerdo a la costumbre arraigada en su país de origen. Las tradiciones navideñas que conllevan la decoración de un árbol de Navidad el 8 de diciembre tienen su origen en antiguas costumbres paganas adaptadas al cristianismo. La costumbre se relaciona con celebraciones pre-cristianas en las que germanos y escandinavos festejaban el 26 de diciembre el natalicio de Frey, deidad del sol naciente, asociada también con la lluvia y la fertilidad.

Fuente: El Once

