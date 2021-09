Por segunda vez en el año, la Ciudad de Buenos Aires no reportó muertes por coronavirus

Por segunda vez en lo que va del año, no hubo ningún fallecido por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires entre sus residentes, según se desprende del reporte diario de situación sanitaria sobre Covid-19 que emite cada día el Gobierno porteño. Y mientras el sábado no murió ningún porteño por coronavirus en Buenos Aires, sí se registraron tres decesos de no residentes, categoría que, en cambio, el día viernes no había registrado ninguna baja. La otra jornada sin fallecidos fue el miércoles 22 de septiembre, cuando además tampoco hubo decesos en la ciudad de personas no residentes. Antes de ese día, el número con menor cantidad de fallecidos por Covid-19 entre residentes de la Ciudad en 2021, había sido el 28 de febrero con sólo un deceso. Desde el domingo de la semana pasada murieron por Covid en la Ciudad de Buenos Aires 27 personas: 15 residentes y 12 no residentes. Por otra parte, sábado se registraron 132 nuevos casos de coronavirus, lo que elevó a 504.048 el número de contagiados desde la llegada de la pandemia, mientras que el número de muertos se mantuvo estable en 11.774. Por otro lado, la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 7,1%. Se informó que 557 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 43 plazas. El informe agregó que, en los casos moderados, la ocupación es de 2,9% (44 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,7% (135 sobre 5.000).

Fuente: Télam