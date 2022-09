Pos pandemia debutamos en la 76° Exposición Rural

Si bien mundialmente no está dictaminado el fin de la pandemia, la realidad habla que el covid está debilitado y la sociedad más inmunizada, detrás del ciclo lógico de los virus que, según los expertos, tienen una duración de dos años. Para el comienzo de la transmisión de FM ALPHA desde nuestro stand, hablamos con el anfitrión, el Pte. de la sociedad rural Hernan Carrillart. «Es un gusto que la 91.5 esté acá una vez más. Ya pusimos primera y ya estamos en carrera. El ingreso de animales fue con mucho entusiasmo, tal vez con alguna duda en tiempos de pandemia, no sabíamos la cantidad de animales y cabañas que se podían llegar a presentar pero nos encontramos con la gratísimas noticia que pasamos la cantidad de 2019, también es impresionante el interés de la parte comercial, todos tienen ganas de verse nuevamente….» Sobre la realidad del campo en cuanto a sequía, dijo: «Ha llovido muy desparejo, hay zonas complicadas y otras que están muy bien. Esa diferencia en las siguiente, no ayuda mucho estas últimas heladas y estamos en plena época de siembra..» Sobre el plan maestro del río Salado, dijo: » El Plan Maestro está muy bueno pero a medias, teníamos necesidad de una salida rápida de agua, alguna compuerta tendrían que haber hecho en esta época de seca, uno ahí se da cuenta que había que tener alguna traba de agua para que no se vaya tan rápido, soy partícipe de las compuertas, mientras se iba dragando había que hacer compuertas.

También nos visitó el ex Pte. de la Soc. Rural Mariano Meliante

«Estamos siempre a la expectativa con la guardia en alta, no siempre pensamos en producir a largo plazo, nunca hay inestabilidad que invite a uno a relajarse solamente a producir e invertir que es lo que habría que hacer, es que las soluciones siempre son a medias. Estamos con un estado presente, si, pero en corrupción, inflación.. lo único que hace es aumentar impuestos, el estado debe hacer lo mínimo necesario para garantizar lo mínimo indispensable, salud, educación de primera línea, que el comercio fluya, que las empresas puedan producir, el impuesto es una locura para el más pobre y el que tiene más, ingresos brutos, IVA, retenciones…»

