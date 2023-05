Pre-Federal: Atlético va por la recuperación ante Comercio (Alvear)

Luego de su derrota 3-0 ante Unión Apeadero (Saladillo) el conjunto florense recibirá esta miércoles desde las 21hs. en el Polideportivo Ferroviario a Comercio (Alvear) por la 3ra. fecha del Grupo 7 del Torneo Pre-Federal 2023. En el rojinegro no podrá jugar el central Edgardo Charata, expulsado ante los saladillenses. Se espera por el debut del delantero (ex Independiente) Brian Nievas. En el conjunto alvearense, se destaca la presencia del ex defensor de Boca Juniors, Estudiantes (La Plata) y Rosario Central, Pablo Alvarez. Una nueva derrota lo dejaría al equipo florense prácticamente sin chances de clasificar a la segunda etapa. El encuentro será transmisión de FM Alpha. Podés sintonizarnos en la 91.5 y nuestras plataformas.

