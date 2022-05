Pre-Federal: dejó todo pero no le alcanzó

Ferrocarril Roca empató 1 a 1 en su estadio ante Argentinos de 25 de Mayo y quedó eliminado del torneo de la Federación Pampeana Bonaerense. Agustín Galassi consiguió el gol de los visitantes, mientras que Diego Barragán convirtió para los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

Debía levantar una diferencia de dos goles tras aquella derrota por 3 a 1 en 25 de Mayo del pasado jueves, cuando Ferro estaba en su mejor versión y en el final del partido las dos apariciones de Manuel Montiel pusieron la diferencia final a favor de los veinticiqueños. En ese contexto desfavorable, Ferrocarril Roca encaró su partido de anoche ante los aurinegros y cuando ejercía predominio y ganas para encontrar los caminos hacia el arco de Flavio Biglia, apareció esa jugada en soledad del delantero de Argentinos Agustín Galassi que lanzó un centro de zurda buscándolo precisamente a Montiel, la pelota se cerró hacia el arco y se le coló por arriba en el ángulo al arquero Gonzalo Nuñez. Baldazo de agua fría a los 29 del primer tiempo. No obstante esa acción que lo dejó peor parado todavía al conjunto local, los dirigidos por Eduardo Sandez mantuvieron su actitud ofensiva pero ya Argentinos se comenzó a sentir cómodo y salió un poco más arriba. El gran partido de Juan Ignacio Curuchet, que se desmarcó permanentemente y ganó siempre en el uno contra uno, sumado a las apariciones por izquierda de Luis María Suarez y Sergio Cenzano, no terminaban de encontrar el pase del final que inquietara en demasía al fondo donde trabajaron bien los centrales Giacobini y Villalba. Curuchet y el lateral Sergio Caputo, con sus proyecciónes permanentes, ganaron varias veces por derecha pero los centros no pudieron ser capitalizados para el empate.

En el segundo tiempo, con los ingresos de Diego Barragán y Mariano Messera, Ferro buscó más poder de fuego y en parte lo consiguió a los 18 cuando el “Ruso” Barragán recibió un centro perfecto del tiro esquina ejecutado por “Lucho” Suarez y de cabeza pudo empatar el partido.

De allí en más, Ferro se la jugó y con grandes asistencias de Cenzano para las trepadas de “Chuqui” Caputo, vino lo mejor del local. Una jugada donde un defensor lo agarró dentro del área al 4 ferroviario, terminó con un centro forzado que la defensa veinticinqueña mando al tiro de esquina. Otro remate de Caputo que Biglia tapó bien abajo y la más clara: otro pasaje del lateral al ataque, derivó en el centro que Messera de cabeza no pudo concretar casi debajo del arco.

Con Ferro expuesto, la peligrosidad de siempre de Manuel Montiel para preocupar y los remates de Galassi que tuvieron destino de red que fueron desaprovechados por loz visitantes, conformaron una serie de ataques donde también el arquero albiceleste Gonzalo Nuñez debió esforzarse para evitar la caída de su valla con dos tapadas fenomenales.

Ferro, como en 25 de Mayo, terminó el partido con la posesión de la pleota y siendo más protagonista que su rival, pero no pudo finalmente quebrar el planteo de Argentinos que logró su cometido.

El conjunto florense quedó eliminado del certamen y los de 25 de Mayo contribuyeron a generar una noche fantástica para el futbol de la ciudad del carnaval, debido a que clasificó a sus tres equipos para la siguiente ronda del torneo.

Ferrocarril Roca, deberá continuar con su trajinar cotidiano del torneo local donde es el puntero ya clasificado para las semifinales. La ilusión del Pre Federal, quedará instalada para el próximo año.

Ferrocarril Roca: Gonzalo Nuñez, Leonardo Villán, Iván Lozano, Sergio Caputo, Facundo Eluayza, Darian Loggia, Juan Curuchet, Rodrigo Mannara, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Luciano López, Enzo Molina, Elian Hussón, Gabriel Cenzano, Mariano Messera, Diego Barragán. D.t: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez. P.F: Agustín Etchevery. Médico: Carlos Urdaniz.

Argentinos: Flavio Biglia, Franco Giacobini, Jonatán Luca, Nelsón Marchena, Nicolás Locatelli, Ibraín Villalba, Matías Barbalarga, Rubén Baéz, Manuel Montiel, Diego Rivarola, Agustín Galassi. Relevos: Ciro Casas, Jonathan Lopardo, Elías Zunino, Ulises Jaime, Facundo Bustingorri, Matías Funes, Mirko Tordó. D.T: Diego Quintana. P.F: Mariano Tironi.

Arbitro: Gonzalo López. Líneas: Jonatan Peralta y Juan Girardini( Ayacucho).

