Pre-Federal: El Taladro cayó ante Sportivo (25 de Mayo) y se despidió del certamen

(Por Cristian Tordó – periodista de 25 de Mayo) Sportivo volvió a ganar y se clasificó a la segunda fase. Fue 5 a 2 en el global. La “cebra” ahora espera rival. Con goles de Ignacio Boisserenc en el primero tiempo y de Benjamín Celaya en el complemento, Sportivo volvió a ganarle a El Taladro de Las Flores por 2 a 1 y de esa manera clasificó a la segunda fase del torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. El elenco veinticinqueño había arrancado el partido abajo en el tanteador por el gol de Jonathan Ferreyra a los 14 minutos del primer tiempo, pero asimismo el juvenil elenco sportivence nunca flaqueó. La jugada determinando del encuentro se produjo a los 31 minutos cuando el árbitro Carlos Servidio expulso al defensor local Claudio Manrique y al volante ofensivo César Carranza por agresión mutua lo que hizo que el conjunto florense perdiera juego, pues en esos minutos el ex Nueva Chicago y Belgrano de Córdoba había sido el jugador más determinando junto con el autor del gol. Pero la “cebra” nunca se salió de su libreto y con mucho desgaste físico llegó a la igualdad. Ignacio Booisserenc tuvo el empate a los 35 minutos pero el golero Lucas Di Grazzia lo evitó pero a los 44 minutos nada puso hacer ante la exquisita definición del atacante. Así se fueron al descanso. En el complemento, El Taladro adelantó sus líneas, pero el local lo sorprendió a los 6 minutos con una muy linda y precisa salida de contragolpe donde Benjamín Celaye definió para el 2 a 1. En desventaja, el entrenador Aparicio realizó varias modificaciones que no surtieron efecto. Sportivo se resguardó y salía rápido de contragolpe ante la visita que presionaba y manejaba la pelota pero las ideas, con el correr de los minutos, se iban diluyendo. Incluso con nueve hombres porque también se fue expulsado Nehuen Iancarelli. Con tres minutos de tiempo agregado, Carlos Servidio decretó el final del juego y la alegría del juvenil elenco “cebra” de pasar de ronda con un global de 5 a 2. Ahora espera rival en la segunda fase. Síntesis Sportivo: Alejandro Suárez, Claudio Manrique, Martín Sánchez, Serafín Boisserenc, Nicolás González, Gaspar Valle, Benjamín Celaye, Hernán Sayavedra, Ignacio Boisseren, Nazareno Viera, Nazareno Cancer. D.T: Germán Viera. Relevos: Agustín Giménez, Juan Marré, Agustín González Tomás Lopardo, Mauricio Lopardo, Felipe Caporale, Braian San Julíán. El Taladro: Lucas Di Grazzia, Nicolás Abrahan, Nehuen Iancarelli, Elías López, Cristian Toledo, Martín López, Jonathan López, Michel Lizarraga, Tomás Vilela, César Carranza, Jonathan Ferreyra. DT: Gastón Aparicio. Relevos: Nahuel Gioia, Juan Dupoey, Enzo Guerrero, Tomás Guerrero, Juan María López, Agustín Fernández, Valentín Fernández. Arbitro: Carlos Servidio. Asistentes: Nicolás Nicoló y Lucas Loza. Goles: PT. 24’ Jonathan Ferreyra (ET), 44’ Ignacio Boisserenc (SP). ST. 6’ Benjamín Celaye (SP). Incidencias: A los 31’ del primer tiempo se fueron expulsados Claudio manrique (SP) y César Carranza (ET). Y a los 40’ del complemento, Nehuen Incarelli (ET).

