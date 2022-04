Pre Federal: El Taladro no pudo en su debut

Perdió 3 a 1 ante Sportivo de 25 de Mayo en el inicio del Torneo de la Federación Pampeana Bonaerense. La diferencia, el equipo visitante la consiguió en el segundo tiempo. El próximo miércoles la revancha en cancha venticinqueña. (galería de fotos por Walter Nicoliello)

(Por Flavio Iacomini)

A pesar de la expectativa que generó su presentación y la brillante respuesta del público que acompañó en gran número anoche a su equipo en el estadio ferroviario, El Taladro no pudo torcer el destino desfavorable que le presentó el partido desde los primeros minutos.

Ya a los 12 de juego, Sportivo lograba su primer gol, tras su marcador central Gaspar Valle capitalizar muy bien un tiro de esquina que vino desde la derecha. Con golpe de cabeza le cambió el destino a la pelota y dejó sin chances al arquero Lucas Di Grazia.

El empate llegó a los 32, cuando Jonatán Ferreira de zurda remató por bajo y la pelota se coló abajo a la derecha del arquero venticinqueño Alejandro Suarez.

La diferencia final, Sportivo de 25 de Mayo la logró en el segundo tiempo. Antes del primer cuarto de hora nuevamente se había puesto en ventaja, nuevamente a la salida de una pelota detenida. Un centro que vino desde la derecha y la aparición con sorpresa del recién ingresado Ignacio Boisserenc para poner el 2 a 1.

A los 35 llegó el tercero tras una escalada por izquierda que terminó en Nazareno Cáncer, que remató y la pelota no pudo ser contenida por el arquero Lucas Di Grazzia.

Desde los 25 minutos del primer tiempo en adelante El Taladro había logrado recuperar la pelota y la manejo con cierto criterio con Cesar Carranza que se tiró metros atrás, con un Jony Ferreira activo que con sus driblings y gambetas empezó a ganar en el uno contra uno y con Valentín Fernández que con aceleración inquieto por la banda derecha.

Después del gol del empate, el verde siguió con su mejoría futbolística pero ya en la parte final del primer tiempo con algunas “mañas” en ofensiva de Rodrigo Copis, que mostró oficio del nueve, Sportivo lo volvió a emparejar.

Luego del descanso, Los cebras ya desde el arranque se pararon de igual a igual y el equipo de Luis Verdún se empezó a sentir más cómodo en el partido. Logró rápidamente su segundo gol y desde allí El Taladro se fue mostrando irresoluto, sin variantes en el juego como para poder cambiar su destino inicial.

A medida que pasaron los minutos y tras el tercer gol del conjunto visitante, el nerviosismo y la impotencia determinaron entre otras cosas, con las expulsiones del central Facundo Talín y del juvenil Tomás Ricciuto. Si bien antes se había ido expulsado Copis, por doble amonestación, el verde tampoco pudo aprovechar en esos minutos su hombre de más cuando estaba 3 a 1 abajo para intentar el descuento.

Una noche que no fue buena, pero el segundo partido está a la vuelta de la esquina. Con un panorama complicado, El Taladro la próxima semana viajará a 25 de Mayo. Tendrá noventa minutos para poder consumar su hazaña. El fútbol, como ha quedado demostrado a lo largo de su historia, siempre da revancha.

El Taladro: Lucas Di Grazzia, Nicolás Abraham, Tomás Ricciuto, Martín López, Ezequiel Toledo, Facundo Talin, Agustín Fernández, Valentín Fernández, Tomás Vilela, Cesra Carranza, Jonatán Ferreira. Relevos: Nahuel Gioia, Juan Dupoey, Enzo Guerrero, Michel Lizarraga, Elías López, Juan María López, Jonatán López.

D.T: Gastón Aparicio. Ayudantes de Campo: Ramón Canosa, Gustavo Propato y Federico Massaro.

Sportivo de 25 de Mayo: Alejandro Suarez, Claudio Manrique, Martín Sánchez, Serafín Boiserenc, Nicolás González, Gabriel Valle, Benjamín Celaye, Hernán Sayavedra, Rodrigo Copis, Nazareno Viera, Nazareno Cancer. Relevos: Walter Durando, Juan Marré, Ignacio Boisserenc, Tomás Lopardo, Mauricio Lopardo, Agustín González, Braian San Julíán. D.T: Luis Verdún. Ayudante de Campo: Germán Viera.

Arbitro: Nicolás Moreno. Líneas. Lautaro Beccia y Valentín Pompei.

