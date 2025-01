Pre-Federal: el verde sigue dando que hablar

El Taladro, a través de su D.T Matías Delgado, anunció en el programa «Alta Definición» por FM Alpha que este año jugará el torneo de la Federación Pampeana Bonaerense clasificatorio para el Federal del interior 2025-2026.

(Por Flavio Iacomini)

El Sub Campeón del Apertura 2024, días pasados, fue noticia por ser el primer equipo del futbol de Las Flores que comenzó su trabajo de pretemporada 2025. Ahora, la información, que emanó de la propia boca de su entrenador Matías Delgado, es que la entidad de camiseta de color verde está dispuesta a jugar con su primer equipo el torneo que organiza la Federación Pampeana Bonaerense.

El campeonato regional que organiza la institución que preside Juan Carlos Aguinaga (América de Pirán), de aceitado vínculo con el Consejo Federal de AFA, le da la oportunidad a los equipos participantes de poder clasificar para el Federal Amateurs del Interior venidero.

Este torneo Pre Federal, estaría comenzando en el mes de abril próximo y se jugará de manera simultánea con el torneo oficial de nuestra ciudad.

Los partidos, se juegan entre semana, para no interponerse en el camino de las ligas que habitualmente disputan sus encuentros oficiales durante los días domingo.

El Taladro, en el 2022, ya participó de este campeonato y conoce el andamiaje tanto deportivo como institucional de la Federación Pampeana, ya que su equipo de la categoría Sub 15, logró el título el pasado diciembre 2024 en Pehuajó ganándole la final al Deportivo Mac Allister de la provincia de La Pampa.

La primera división del verde, no solo que ya picó en punta en los entrenamientos. En el 2025 sigue dando que hablar y ya se planteó cosas nuevas y motivacionales para sus futbolistas, cuerpos técnicos y dirigentes. El Pre Federal ya avizora estar en su camino. Le queda poder jugarlo.

