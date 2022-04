Pre-Federal: llegó la hora del debut para El Taladro

El verde hará esta noche su presentación en el nuevo Torneo Pre-Federal cuando enfrente desde las 21hs. -con transmisión de FM Alpha- en el Polideportivo de Ferro a Sportivo (25 de Mayo). El conjunto que dirige Gastón Aparicio intentará sacar un buen resultado como local ya que la llave se definirá en la vecina localidad. Para este certamen, El Taladro reforzó su plantel con la llegada del volante César Carranza -ex Nueva Chicago, Belgrano (Cba). y Cobreloa (Chile)-, el defensor Facundo Talín -ex Nueva Chicago, CAI y Patronato (Entre Ríos)-, Cristian Toledo -ex San Martín (Burzaco), entre otros, además del plantel que disputa el torneo local, donde se destaca su joven goleador Tomás Vilela -ex Barrio Traut-.

