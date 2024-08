Prensa DDI: Allanamientos con resultados positivos por hurtos en esta ciudad.

PERSONAL DE SUB DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIONES LAS FLORES, LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN DOMICILIO DE ESTA LOCALIDAD, POR UNA CAUSA DE HURTO

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, llevo a cabo Orden de Allanamiento, registro y secuestro en vivienda ubicada en Barrio los Fresnos de esta localidad, en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores, a cargo de Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul. Dicha investigación se inició por denuncia de ciudadano de esta localidad, dando a conocer que el día 28 de julio de corriente año, realizo un viaje a otra localidad, y al regresar alrededor de 23:00 hs del mismo día, se percata que había algunos elementos dentro de la vivienda desacomodados, por lo que decide revisar con mayor precisión, constatando faltante de dinero en efectivo, que poseía guardados. Iniciadas las tareas de campo por personal de esta, como visualización de cámara de seguridad privadas y testimonios recogidos, se logra determinar la participación de una femenina como posible autora del ilícito, la cual el día del hecho se trasladó en una bicicleta de dama con canasto y asiento para bebe, hasta inmediaciones del domicilio del denunciante, ingresando al mismo, y a los pocos minutos sale, toma la bicicleta y se retira del lugar. (Debido al estado en que se encuentra la presente investigación, no se da a conocer la identidad de los mismos tanto denunciante como de la femenina). Que mediante las probanzas obtenidas el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul, otorgo una orden de Allanamiento para domiciliado en planta urbana de esta ciudad, cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de hoy por personal de Sub DDI Las Flores, procediéndose al secuestro de la bicicleta utilizada por la sospechada y su teléfono celular, elementos estos, los cuales quedan a Disposición del magistrado interviniente, para la prosecución de la investigación.

