Primera división: Atlético ganó y se ilusiona con las semifinales

Los rojinegros le ganaron a El Hollín por 2 a 0 y a dos fechas del final mantienen sus chances de clasificación. Kevin Castells y Santiago Gardella convirtieron los goles del triunfo.

(Por Flavio Iacomini)

Gran paso adelante de Atlético Las Flores. Ayer por la tarde, en el estadio ferroviario, finalmente pudo con El Hollín, un equipo duro que le plantó batalla hasta el final.

Recién en el segundo tiempo, a los 23, cuando Kevin Castells capturó un rebote en el área y definió de derecha, los rojinegros pudieron torcer el rumbo de un encuentro parejo con alternativas y sucesos cambiantes y en donde la gente de El Hollín se fue muy enojada con las decisiones del árbitro platense Diego Pascual (les anuló dos goles).

El segundo de Atlético lo consiguió Santiago Gardella a los 29 y pudo darle mayor tranquilidad al equipo de Oscar Caminos que enfrente tuvo resistencia, pero su justeza para definir terminó marcando la diferencia a su favor.

El Hollín en el primer tiempo había generado un par de situaciones de riesgo con las escaladas de Enzo Aguirre, que no pudo llegar al gol al no definir bien en los momentos que supo generar y en los que se le presentaron, como fue también aquel remate que tras un centro no pudo capitalizar Maximiliano Canova de zurda cuando tenía el arco a su disposición.

Si bien Atlético armó una línea defensiva con Iván Garcete y Fernando Carrera como centrales, con salida clara desde el fondo, las apariciones de Juan Ferreira para desequilibrar recién aparecieron en la parte final del primer tiempo cuando tras un centro desde la derecha, el travesaño le negó el gol a Carlos López que remató fuerte hacia el horizontal.

El Hollín, necesitado de puntos, salió siempre en la búsqueda del arco de Tomás Felice que en una salida quedó tirado en el piso y si bien la pelota se fue a dormir a la red, el árbitro Pascual anuló la jugada aduciendo infracción sobre el portero rojinegro. Después, reacción y protestas de los carboneros en otro gol anulado también por supuesta posición adelantada, esto calentó más el ambiente.

Atlético, que cuenta con buenas jugadores prácticamente en todas sus líneas, se concentró mas en el juego y en su decisión de quebrar a su rival, pensando en los puntos necesarios y como se mencionara anteriormente, lo logró con los goles de Castells y Gardella. Los arrestos de dignidad futbolística de El Hollín, quedaron en intentos que no prosperaron para descontar y el encuentro finalizó en el minuto 95.

Triunfo y tres puntos valiosos para Atlético Las Flores que el domingo ante Barrio Traut se jugará gran parte de su clasificación a semifinales. Para El Hollín, su partido ante Juventud Unida, será otra de sus medidas para pensar más en el clausura donde seguramente tendrá una nueva chance.

Atlético Las Flores. Tomás Felice, Iván Garcete, Marcelo Tobares, Enzo López, Santiago Martinolli, Santiago Gardella, Juan Ferreira, Nahuel Ramos, Carlos López, Martín Saurel. Relevos: Juan Guallán, Kevin Castells, Guido Pasos, Osvaldo Quiñones, Pablo Caputo. D.T: Oscar Caminos. Ayudante de Campo: Edgar Iribarne y Diego Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

El Hollín: Hugo Vázquez, Carlos Cazeaux, Bautista Mazza, Jonatán Peñalva, Melquíades Anglada, Néstor Luján, Agustín Saffiri, Enzo Aguirre, Maximiliano Canova, Diego Theaux, Claudio Dagosto, Relevos: Maximiliano Kobarynca, Gonzalo Espinosa, Valentino Dagostino, Alejo Villarroel. D.T: Néstor Luján. Ayudante de Campo: Saúl Lisazo.

Arbitro: Diego Pascual. Líneas. Martín Flores y Martín Leiciaga (La Plata)

