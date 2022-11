Primera División: Atlético y Juventud Unida disputan la Copa de la Liga de Fútbol de Las Flores

Juegan mañana domingo desde las 20,30 Hs en el estadio de Ferrocarril Roca. Los rojinegros se quedaron con el campeonato Apertura y los albirrojos con el Clausura. Será el cierre de la temporada 2022.

(Por Flavio Iacomini)

El domingo se pondrá punto final a la actividad futbolística oficial de la Liga de Futbol de Las Flores. Habrá tres encuentros en el estadio de Ferrocarril Roca, pero el de fondo lo protagonizarán los dos equipos Campeones de la división superior del Futbol Florense.

Atlético Las Flores, buscará quedarse con la preciada Copa Liguista, derecho al que accedió por haber sido el primer campeón del año. Tratará de impedírselo Juventud Unida, el conjunto que dirige Samuel Macias que se alzó con el Campeonato Clausura.

Este partido, será transmisión de FM ALPHA 91.5. Antes, en la misma cancha de Avellaneda y Vidal, se pondrá en juego también la Copa de la Liga en Primera división de Futbol Femenino. Las chicas de Ferrocarril Roca y Juventud Deportiva se volverán a cruzar, tras las dos finales que disputaron tanto en el Apertura como en el Clausura, títulos los dos que quedaron en poder de las ferroviarias. Este partido comenzará a las 17 Hs. Después, desde las 18,30 en categoría Sub 25, la segunda división del fútbol florense, jugarán por la Copa de la Liga de Fútbol de Las Flores, Ferrocarril Roca y Juventud Unida. El encuentro entre albicelestes y albirrojos se definirá desde las 18,30 Hs.

La Copa de la Liga de Fútbol se exponía también desde hoy sábado con cuatro encuentros en cancha de Juventud Unida. La llovizna de esta mañana impidió que se jugase lo programado. Iban a jugar desde las 13 Hs en Sub 11 El Taladro y Juventud Unida, en Sub 13 a partir de las 14 Hs Ferro con Atlético Las Flores, a las 15 y en divisional Sub 15, el cruce iba a ser entre El Taladro y Juventud Unida, mientras que en Sub 17, el preciado trofeo lo disputaban El Taladro y Ferrocarril Roca.

Es probable que los dirigentes liguistas definan jugar estos partidos entre semana o de lo contrario el sábado.

La Copa de la Liga de Fútbol de Las Flores, será el punto final de la exitosa actividad oficial 2022. Solo quedarán en disputa los torneos del Consejo Federal de AFA en el que intervienen los equipos florenses.

