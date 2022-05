Primera División: Barrio Traut buscará el segundo título de su historia

El “Amarillo” hace 24 años alcanzó su único campeonato. A solo cuatro años de haberse afiliado a la Liga de Futbol de Las Flores, obtuvo su primer logro en una polémica final ante El Hollín. Si en 2022 lo gana, será la primera vez que podrá festejarlo.

(Por Flavio iacomini)

No será una final más la que comenzará a jugarse el próximo domingo en el CEF N° 6 de Las Flores y que terminará siete días más tarde en el estadio de Ferrocarril Roca.

Barrio Traut, ante Atlético Las Flores, no solo intentará romper la hegemonía que en esta última década mostró casi siempre a Ferro, El Taladro y Juventud Unida como ganadores de títulos.

El conjunto de camiseta amarilla y negra tiene una porción importante de su historia por delante. Si lograse el campeonato oficial Apertura 2022 de primera división del fútbol florense, dejará atrás veinticuatro años sin festejos.

En 1998, en una recordada final ante El Hollín, en cancha de Juventud Unida, el partido debió suspenderse por la agresión de un jugador carbonero hacia el árbitro Pablo Iparraguirre.

Fueron a los escritorios y el tribunal de disciplina de ese momento, le dio ganado el partido a Barrio Traut y así, de esa manera, se consagró campeón por primera vez.

Barrio Traut era una joven institución futbolera que había nacido en el corazón de un barrio popular de nuestra ciudad en el año 1986. Ocho años más tarde, en 1994, la comisión directiva que presidía un gran gestor institucional del barrio llamado Eugenio Lacava, decidía ingresar a la Liga de Futbol de Las Flores como club afiliado.

Razón por la que siendo una novel institución, logró su primer logro deportivo, que por esas cosas del destino tuvo enfrente a un equipo que dirigía el actual técnico del amarillo Dardo Rivarola. Aquella vez, El Hollín veía interrumpir su hegemonía de cinco títulos consecutivos.

Esta vez, en dos finales programadas para el 29 de Mayo y el 5 de Junio de 2022, después de más de dos décadas, Asociación Juvenil Barrio Traut tendrá no solo una nueva posibilidad de alcanzar su máximo logro en competencias oficiales, sino que también podrá festejar con su primera vuelta olímpica ya que en 1998 no pudo darla.

Una verdadera final con una carga de emociones por demás significativa. La historia no tendrá vacíos. Para el amarillo, otra vez volverá a escribirse, solo falta conocer la letra que le impondrá a su destino

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram